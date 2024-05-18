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Ефросинина и Полякова без слов опровергли слухи о вражде между ними

18 мая 2024 18:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Маша Ефросинина и Оля Полякова креативно опровергли вражду между ними
Певица Оля Полякова и шоувумен Маша Ефросинина. Скриншот: YouTube/mashaefrosynina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В последнее время в сети активно обсуждают отношения между певицей Олей Поляковой и шоувумен Машей Ефросининой. Одним из последствий якобы конфликта между ними называют прекращение выпуска новых эпизодов их YouTube-шоу "Дорослі дівчата". Впрочем, знаменитости намекнули в соцсетях — проблем не существует.

Соответствующие сториз появились в Instagram Поляковой.

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Дружба между Поляковой и Ефросининой

Певица и шоувумен посетили концерт Макса Барских в столичном "Дворце Спорта", который прошел в пятницу 17 мая и собрал почти десять тысяч украинцев. Еще перед шоу Полякова опубликовала видео, в котором общается с Ефросининой.

Ефросинина в стороз Поляковой
Полякова встретилась с Ефросининой перед концертом. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

А на самом концерте звездные представительницы шоу-бизнеса сидели рядом и не сдерживались во время исполнения Барских своих хитов. Прямо на камеру Оля и Маша не комментировали многочисленные слухи о дружбе, но дали понять — проблем нет.

Полякова и Ефросинина на концерте
Полякова и Ефросинина на концерте Макса Барских. Скриншоты: Instagram/polyakovamusic

Что говорит известный блогер

Информацию о том, что между Поляковой и Ефросининой "пробежала" черная кошка активно распространяет блогер Богдан Беспалов, специализирующийся на сплетнях. После того как подруги сходили на шоу Макса Барских, инфлюенсер утверждает, что между ними все не так хорошо, как показывают Оля и Маша в соцсетях.

"Ефросинина имеет кучу проблем, как и Полякова. Обе знатно обо**ались за последнее время. Для отвода глаз объединятся сейчас подстраховать друг друга. Возможно запустят отснятые серии (до конфликта) "Дорослих дівчат". В шоубизе ничего не меняется, старые законсервированные методы. Полный ноль антикризисного менеджмента и креатива", — заявил блогер.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, что Верка Сердючка оказалась в эпицентре языкового скандала.

Оля Полякова
соцсети
Маша Ефросинина
украинские звезды
дружба

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