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Ефросинина отмечает 45-летие — первые звездные поздравления

25 мая 2024 14:18
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Стас Кожушко
Редактор
Маша Ефросинина празднует 45-летие — кто из звезд ее поздравил
Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Ефросинина отмечает день рождения. В субботу, 25 мая, звездной уроженке временно оккупированного крымского города Керчь исполнилось 45 лет.

Новини.LIVE собрал первые поздравления от представителей украинского шоу-бизнеса.

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По случаю дня рождения шоувумен опубликовала короткое видео, на котором она ест клубнику. "Дозрела ягодка. 45", — лаконично подписала его Маша, намекая на известное высказывание.

В первые часы после публикации видео в комментариях свои поздравления написали многие знаменитости украинского шоу-бизнеса.

  • C Днем рождения! Ты красавица и пример для многих из нас, блогер Рамина Эсхакзай.
  • Маша, самые искренние поздравления! Мира, счастья и процветания — телеведущий Григорий Решетник.
  • О Маша! С твоим днем! Сияй, — певец Артем Пивоваров.
  • Super HOT (в переводе с английского — супер горячая. — Ред.). С днем рождения, не такая, как все ягодки, — спортсменка, тренер Анита Луценко.
  • C Днем рождения! Всего, что делает счастливой, певица Наталка Карпа.

Некоторые звезды, как, например, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которая также родом из временно оккупированного Крыма, сделали отдельную публикацию в сториз своего Instagram.

Надя Дорофеева поздравляет Машу Ефросинину
Надя Дорофеева поздравляет Машу Ефросинину. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что в свой день рождения певица Руслана Лыжичко (Ruslana) показала эпизод предстоящего музыкального шоу. Также мы рассказывали, что певица Тоня Матвиенко трогательно поздравила своего мужа, музыканта Арсена Мирзояна с днем рождения.

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Маша Ефросинина
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