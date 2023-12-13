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Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер

13 декабря 2023 08:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчером
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Недавно блогер Александр Волошин прокомментировал слова ведущей Маши Ефросининой по поводу его ценных подарков его экс-супруге Ане Тринчер во время войны. Ведущая, анонсируя новый выпуск своего проекта, отреагировала на слова Волошина.

Об этом стало известно из социальной сети ведущей.

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В недавнем интервью Маши Ефросининой с Аней Тринчер ведущая сказала, что выставлять такие подарки, как новенький Porshe, который певице подарил экс-супруг, во время войны неуместно. В сети немало фолловеров Тринчер встали на ее сторону, а муж блогерши даже сказал Ефросининой, что ей самой стоит обратить внимание на собственные расходы.

 

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что не обращает внимания на состояние других. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что не обращает внимания на состояние других. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"На прошлой неделе мою фразу "раненые парни лежат в больницах без обезболивающего" большинство последователей профессионального манипулятора перевернули в ироническую дротик — всем ужасно нравилось этим тыкать меня, извращая смыслы, которые были вложены мной в вопрос к Ане Тринчер. Но это и подсветило, какое количество людей сегодня выбирает издеваться, высмеивать…а, главное, игнорировать тот факт, что у нас реально переполнены больницы, что реально за каждого из нас сейчас гибнет цвет нации!", — начала ведущая.

Маша сняла новое интервью с ветераном по имени Александр "Терен", который сам в свое время был тем парнем без обезболивающего. 24 февраля 2022 года мужчина вступил в ряды ВСУ без боевого опыта и воевал под Изюмом. Во время освобождения Харьковщины потерял обе ноги.

"На чье-то состояние мне всегда было фиолетово, и за свое я не собираюсь оправдываться. Я за то, чтобы брать пример с таких людей, как Саша. Чтобы такие, как он, формировали лицо нашей страны, а не агрессивный маркетинг и примитивизм манипуляторов", — заметила ведущая.

Напомним, Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод.

Ранее Ефросинина гневно обратилась к фанатам сериала "Слово пацана".

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