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Ефросинина призналась, как ей удается поддерживать тело в тонусе

8 августа 2024 23:27
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Маша Ефросинина призналась, как поддерживает свое тело в тонусе
Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Ефросинина уже много лет держит себя в форме после того, как похудела на 20 кг. Впрочем, для этого 45-летняя уроженка временно оккупированной Керчи (Крым) делает многое.

Об этом она рассказала Women's Day.

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По словам шоувумен, ей важно нравиться себе в зеркале. В начале своей телекарьеры она весила 86 кг. Поэтому Ефросинина контролирует свой рацион и занимается физическими активностями.

"Я тренируюсь каждый день. Пытаюсь контролировать режим сна. Много времени трачу на косметологические процедуры. Я не экономлю на косметике и процедурах. Резала себе что-то? Нет! Я просто за собой слежу и держу свой вес", — призналась Ефросинина.

Что касается спортивных нагрузок, то Маша делает утром пилатес. Не забывает общественный деятель и о медитациях. В своих предыдущих интервью Ефросинина отмечала, что она почти не употребляет алкогольные напитки, что иногда тяжело в компании друзей.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина тронула откровенным признанием в чувствах к мужу, военнослужащему Тимуру Хромаеву. Также мы рассказывали, что американская актриса Кэти Бейтс похудела на 60 килограммов.

Маша Ефросинина украинские звезды похудение красота женское здоровье здоровое питание

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