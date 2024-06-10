Маша Єфросиніна згадала, як її батьки кохали одне одного

Блогерка, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Єфросиніна креативно анонсувала другий випуск свого нового YouTube-шоу "Квиток на Марс". У зворушливому пості вона розповіла про кохання своїх батьків.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Єфросиніної.

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Новим героєм шоу Єфросиніної стане герой тринадцятого сезону "Холостяк", ветеран війни Олександр Терен Будько. Саме тому в публікації Маша згадала про любов своїх подруг, а також батьків.

"Моя неймовірна мама кохала мого тата зі своїх тринадцяти років: ніжно, глибоко та вміючи зрощувати свої почуття разом з особистою еволюцією. Пам’ятаю, як я вже була студенткою, але все одно заставала, як батьки цілувалися по кутах. Це було так мило та щемливо бачити, як вона дивилися на батька", — написала Маша.

Маша Єфросиніна з батьками. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Після смерті батька, зазначила Єфросиніна, її матері довелося вчитися жити наново. Бо кохання було центром її життя. Шоувумен народилась та до випускного в школі жила в Керчі (з 2014 року кримське місто окуповане росіянами). Батько Єфросиніної, Олександр Борисович, помер у 2000 році.

Після окупації півострова шоувумен не приїздила на півострів. В кількох інтерв’ю вона казала, що перше, куди поїде після деокупації півострова, — на могилу батька.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єфросиніна прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком, який служить в ЗСУ. Також ми писали, що співачка Аліна Гросу знімається в проєкті Netflix.