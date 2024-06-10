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Єфросиніна зворушила спогадами про кохання своїх батьків

10 червня 2024 23:22
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Стас Кожушко
Редактор
Маша Єфросиніна згадала, як її батьки кохали одне одного
Блогерка, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Маша Єфросиніна креативно анонсувала другий випуск свого нового YouTube-шоу "Квиток на Марс". У зворушливому пості вона розповіла про кохання своїх батьків.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Єфросиніної.

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Маша Єфросиніна про батьків

Новим героєм шоу Єфросиніної стане герой тринадцятого сезону "Холостяк", ветеран війни Олександр Терен Будько. Саме тому в публікації Маша згадала про любов своїх подруг, а також батьків. 

"Моя неймовірна мама кохала мого тата зі своїх тринадцяти років: ніжно, глибоко та вміючи зрощувати свої почуття разом з особистою еволюцією. Пам’ятаю, як я вже була студенткою, але все одно заставала, як батьки цілувалися по кутах. Це було так мило та щемливо бачити, як вона дивилися на батька", — написала Маша. 

Єфросиніна батьки
Маша Єфросиніна з батьками. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Після смерті батька, зазначила Єфросиніна, її матері довелося вчитися жити наново. Бо кохання було центром її життя. Шоувумен народилась та до випускного в школі жила в Керчі (з 2014 року кримське місто окуповане росіянами). Батько Єфросиніної, Олександр Борисович, помер у 2000 році. 

Після окупації півострова шоувумен не приїздила на півострів. В кількох інтерв’ю вона казала, що перше, куди поїде після деокупації півострова, — на могилу батька. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єфросиніна прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком, який служить в ЗСУ. Також ми писали, що співачка Аліна Гросу знімається в проєкті Netflix.

соцмережі
батьки
Маша Єфросініна
українські зірки
спогади

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