Маша Ефросинина упомянула, как ее родители любили друг друга

Блогер, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Ефросинина креативно анонсировала второй выпуск своего нового YouTube-шоу "Квиток на Марс". В трогательном посте она рассказала о любви своих родителей.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Ефросининой.

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Маша Ефросинина о родителях

Новым героем шоу Ефросининой станет герой тринадцатого сезона "Холостяк", ветеран войны Александр Терен Будько. Именно поэтому в публикации Маша вспомнила о любви своих подруг и родителей.

"Моя невероятная мама любила моего папу со своих тринадцати лет: нежно, глубоко и умея сращивать свои чувства вместе с личной эволюцией. Помню, как я уже была студенткой, но все равно заставала, как родители целовались по углам. Это было так мило и щемяще видеть, как она смотрела на отца", — написала Маша.

Маша Ефросинина с родителями. Фото: Instagram/mashaefrosinina

После смерти отца, сказала Ефросинина, ее матери пришлось учиться жить заново. Так как любовь была центром ее жизни. Шоувумен родилась и до выпускного в школе жила в Керчи (с 2014 года крымский город оккупирован россиянами). Отец Ефросининой Александр Борисович умер в 2000 году.

После оккупации полуострова шоувумен не приезжала на полуостров. В нескольких интервью она говорила, что первое, куда поедет после деоккупации полуострова, — на могилу отца.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Ефросинина прокомментировала слухи о разводе с мужем, который служит в ВСУ. Также мы писали, что певица Алина Гросу снимается в проекте Netflix.