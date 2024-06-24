Шаман, Гагаріна та Охлобистін — ЄС вніс в санкційний список відомих путіністів

Російський актор Іван Охлобистін. Фото: росЗМІ

Євросоюз запровадив 14 пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили відомі російські виконавці Поліна Гагаріна та Шаман, а також актор Іван Охлобистін.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

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Зазначається, що Євросоюз ухвалив відповідне рішення про введення санкцій щодо зазначених осіб у зв'язку з тим, що вони підтримують дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Такі обмеження Євросоюзу передбачають замороження активів, а також заборону на поїздки на територію її країн-учасниць.

Поліна Гагаріна

Гагаріна потрапила до санкційного списку через участь у концертах, присвячених річниці анексії Криму.

Російська співачка Поліна Гагаріна. Фото: росЗМІ

Шаман

Шаман виступав на пропагандистських заходах на підтримку "референдумів" у "ЛНР" та "ДНР", неодноразово бував на окупованих українських територіях та розважає окупантів.

Російський співак Шаман. Фото: росЗМІ

Іван Охлобистін

Актор активно підтримує політику кривавого диктатора Путіна і анексію Криму. Окрім того, путініст неодноразово відвідував прифронтові території.

Нагадаємо, російській блогерці Івлєєвій після таємної поїздки на Донбас заблокували рахунки. А також російський співак Джигурда збирається воювати проти українців.