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ЄС запровадив санкції проти Шамана, Поліни Гагаріної та Охлобистіна — подробиці

24 червня 2024 15:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Шаман, Гагаріна та Охлобистін — ЄС вніс в санкційний список відомих путіністів
Російський актор Іван Охлобистін. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Євросоюз запровадив 14 пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили відомі російські виконавці Поліна Гагаріна та Шаман, а також актор Іван Охлобистін.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС

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Зазначається, що Євросоюз ухвалив відповідне рішення про введення санкцій щодо зазначених осіб у зв'язку з тим, що вони підтримують дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Такі обмеження Євросоюзу передбачають замороження активів, а також заборону на поїздки на територію її країн-учасниць.

Поліна Гагаріна

Гагаріна потрапила до санкційного списку через участь у концертах, присвячених річниці анексії Криму.

ЄС запровадила санкції проти Шамана, Поліни Гагаріної та Охлобистіна — подробиці - фото 1
Російська співачка Поліна Гагаріна. Фото: росЗМІ

Шаман

Шаман виступав на пропагандистських заходах на підтримку "референдумів" у "ЛНР" та "ДНР", неодноразово бував на окупованих українських територіях та розважає окупантів.

ЄС запровадила санкції проти Шамана, Поліни Гагаріної та Охлобистіна — подробиці - фото 2
Російський співак Шаман. Фото: росЗМІ

Іван Охлобистін

Актор активно підтримує політику кривавого диктатора Путіна і анексію Криму. Окрім того, путініст неодноразово відвідував прифронтові території.

Нагадаємо, російській блогерці Івлєєвій після таємної поїздки на Донбас заблокували рахунки. А також російський співак Джигурда збирається воювати проти українців.

Європейський союз
санкції
росіяни
путіністи
війна в Україні
російські зірки

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