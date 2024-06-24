Шаман, Гагарина и Охлобыстин - ЕС внес в санкционный список известных путинистов

Российский актер Иван Охлобыстин. Фото: росСМИ

Евросоюз ввел 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали известные российские исполнители Полина Гагарина и Шаман, а также актер Иван Охлобыстин.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

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Отмечается, что Евросоюз принял соответствующее решение о введении санкций в отношении указанных лиц в связи с тем, что они поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Такие ограничения Евросоюза предусматривают замораживание активов и запрет на поездки на территорию ее стран-участниц.

Полина Гагарина

Гагарина попала в санкционный список из-за участия в концертах, посвященных годовщине аннексии Крыма.

Российская певица Полина Гагарина. Фото: росСМИ

Шаман

Шаман выступал на пропагандистских мероприятиях в поддержку "референдумов" в "ЛНР" и "ДНР", неоднократно бывал на оккупированных украинских территориях и развлекает оккупантов.

Российский певец Шаман. Фото: росСМИ

Иван Охлобыстин

Актер активно поддерживает политику кровавого диктатора Путина и аннексию Крыма. Кроме того, путинист неоднократно посещал прифронтовые территории.

Напомним, российскому блогеру Ивлеевой после тайной поездки в Донбасс заблокировали счета. А также российский певец Джигурда намерен воевать против украинцев.