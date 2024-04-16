Путініст Григорій Лепс втрапив у скандал у Костромі — подробиці

Путінінст Григорій Лепс "розпустив руки" на концерті та втрапив у гучний скандал
Путініст Григорій Лепс втрапив у скандал під час свого концерту. Йому не сподобалося наполегливе бажання глядачки зняти його на телефон зблизька, тож він вирішив її "провчити" та вибив гаджет з її рук.
Про це повідомляють росЗМІ.
Лепс вибив з рук фанатки телефон
Під час виконання пісні "Я стану водопадом" Лепс опинився на краю сцени. Одна з глядачок вирішила не втрачати такий момент і протягнула свій гаджет, на думку співака, занадто близько до нього.
Спочатку путініст жестом попросив глядачку прибрати свій смартфон, проте вона ніяк не відреагувала. Тоді Лепс просто вибив телефон в неї з рук і він полетів у натовп.
Сам путініст ніяк не прокоментував свою поведінку, і подальша доля дівчини та її смартфона невідома.
Лепс підтримує криваву політику Кремля
Лепс з початку повномасштабного вторгнення РФ дав своїм шанувальникам зрозуміти, що він підтримує вбивства українців. Путініст неодноразово розважав чиновників Кремля та окупантів. Також він відвідував окуповані українські території. Минулого літа Лепс разом з путіністом Басковим заявили про те, що будуть платити кожному окупанту, який підіб'є танки Leopard.
Нагадаємо, російський репер Моргенштерн звинуватив свого продюсера у змові з Кремлем. А також чоловік російської інфо-циганки Бліновської пішов вбивати українців.
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