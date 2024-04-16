Путініст Григорій Лепс втрапив у скандал у Костромі — подробиці

Путінінст Григорій Лепс. Фото: росЗМІ

Путініст Григорій Лепс втрапив у скандал під час свого концерту. Йому не сподобалося наполегливе бажання глядачки зняти його на телефон зблизька, тож він вирішив її "провчити" та вибив гаджет з її рук.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Лепс вибив з рук фанатки телефон

Під час виконання пісні "Я стану водопадом" Лепс опинився на краю сцени. Одна з глядачок вирішила не втрачати такий момент і протягнула свій гаджет, на думку співака, занадто близько до нього.

Спочатку путініст жестом попросив глядачку прибрати свій смартфон, проте вона ніяк не відреагувала. Тоді Лепс просто вибив телефон в неї з рук і він полетів у натовп.

Путінінст Григорій Лепс. Фото: росЗМІ

Путінінст Григорій Лепс. Фото: росЗМІ

Сам путініст ніяк не прокоментував свою поведінку, і подальша доля дівчини та її смартфона невідома.

Лепс підтримує криваву політику Кремля

Лепс з початку повномасштабного вторгнення РФ дав своїм шанувальникам зрозуміти, що він підтримує вбивства українців. Путініст неодноразово розважав чиновників Кремля та окупантів. Також він відвідував окуповані українські території. Минулого літа Лепс разом з путіністом Басковим заявили про те, що будуть платити кожному окупанту, який підіб'є танки Leopard.

Нагадаємо, російський репер Моргенштерн звинуватив свого продюсера у змові з Кремлем. А також чоловік російської інфо-циганки Бліновської пішов вбивати українців.