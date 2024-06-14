Скандальна блогерка Івлєєва залишись без грошей — податкова заблокувала її рахунки

Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: росЗМІ

Російська блогерка та організатор скандальної "голої" вечірки Настя Івлєєва, яка у свій день народження таємно поїхала на Донбас, залишилась без кривавих рублів. Податкова заблокувала її рахунки.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Податкова заморозила рахунки російської блогерки Насті Івлєєвої через борги в розмірі 11,3 млн рублів.

До блокування рахунків організатору скандальної "голої" вечірки було пред'явлено вже два штрафи за несплату податків. Івлєєвій також можуть заборонити виїзд закордон.

Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: росЗМІ

У росЗМІ зазначається, що Івлєєва є засновником юридичної особи ТОВ "Колінки бджоли", яке також має заборгованість з податків: 398,2 тисячі рублів з ПДВ, 1,303 мільйона рублів з податку на прибуток і 1,115 мільйона рублів зі страхових внесків.

Нагадаємо, наприкінці минулого року скандальна блогерка організувала в одному з московських клубів "голу" вечірку, яка викликала хвилю обурення у російської влади. Після скандалу, податкова розпочала виїзну податкову перевірку її комерційної діяльності, яка може закінчитися порушенням кримінальної справи.

Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: росЗМІ

Російська блогерка Анастасія Івлєєва з путіністом Філіпом Кіркоровим. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російський репер, який вдягнув на вечірку Насті Івлеєєвої лише шкарпетку на статевий орган, мобілізувався. А екстелеведучу "Орла і Решки" судять в Росії через проукраїнські дописи.