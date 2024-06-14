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Івлєєвій після таємної поїздки на Донбас заблокували рахунки

14 червня 2024 17:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Скандальна блогерка Івлєєва залишись без грошей — податкова заблокувала її рахунки
Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Російська блогерка та організатор скандальної "голої" вечірки Настя Івлєєва, яка у свій день народження таємно поїхала на Донбас, залишилась без кривавих рублів. Податкова заблокувала її рахунки.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Податкова заморозила рахунки російської блогерки Насті Івлєєвої через борги в розмірі 11,3 млн рублів.

До блокування рахунків організатору скандальної "голої" вечірки було пред'явлено вже два штрафи за несплату податків. Івлєєвій також можуть заборонити виїзд закордон.

Івлєєвій після таємної поїздки на Донбас заблокували рахунки - фото 1
Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: росЗМІ

У росЗМІ зазначається, що Івлєєва є засновником юридичної особи ТОВ "Колінки бджоли", яке також має заборгованість з податків: 398,2 тисячі рублів з ПДВ, 1,303 мільйона рублів з податку на прибуток і 1,115 мільйона рублів зі страхових внесків.

Нагадаємо, наприкінці минулого року скандальна блогерка організувала в одному з московських клубів "голу" вечірку, яка викликала хвилю обурення у російської влади. Після скандалу, податкова розпочала виїзну податкову перевірку її комерційної діяльності,  яка може закінчитися порушенням кримінальної справи.

Івлєєвій після таємної поїздки на Донбас заблокували рахунки - фото 2
Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: росЗМІ
Івлєєвій після таємної поїздки на Донбас заблокували рахунки - фото 3
Російська блогерка Анастасія Івлєєва з путіністом Філіпом Кіркоровим. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російський репер, який вдягнув на вечірку Насті Івлеєєвої лише шкарпетку на статевий орган, мобілізувався. А екстелеведучу "Орла і Решки" судять в Росії через проукраїнські дописи.

Настя Івлєєва
скандал
російські зірки
гроші
податки
путіністи

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