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"Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія приміряла гламурні образи на сторінках глянцю

2 липня 2024 13:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія приміряла гламурні образи на сторінках глянцю
Акторка Єва Лонгорія. Фото: marieclaire.com.mx
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голлівудська актриса Єва Лонгорія стала героїнею обкладинки нового номера мексиканської версії журналу Marie Claire. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" взяла участь у фотосесії, позуючи фотографу Фернандо Сіппелю у дизайнерських речах та ювелірних прикрасах бренду Jacob & Co.

Про це пише marieclaire.com.mx.

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На обкладинці Єва з'явилася у червоній сукні з декольте та білими квітами модного дому Falguni Shane Peacock. Також вона приміряла жакет Gucci, одягнувши його на голе тіло, сукню із золотими трояндами на грудях від Nicole+Felicia, пальто з люрексом Tory Burch, костюм із прозорою блузою Dolce & Gabbana та інші речі.

 

Акторка Єва Лонгорія
Акторка Єва Лонгорія у стильній фотосесії. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія на обкладинці
Акторка Єва Лонгорія на обкладинці журналу. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія у спокусливій фотосесії
Акторка Єва Лонгорія у піджаку на голе тіло. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія у відомому глянці
Акторка Єва Лонгорія у модній фотосесії для глянцю. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія знялась у фотосесії
Акторка Єва Лонгорія вразила стильним вбранням. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія в стильному образі
Акторка Єва Лонгорія вразила яскравим образом. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія у гламурному одязі
Акторка Єва Лонгорія приміряла дизайнерське вбрання. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія біля басейну
Акторка Єва Лонгорія позувала у розкішному маєтку. Фото: marieclaire.com.mx

 

Акторка Єва Лонгорія у вбранні на голе тіло
Акторка Єва Лонгорія приміряла піджак на голе тіло. Фото: marieclaire.com.mx

 

В інтерв'ю Єва розповіла, що вона змогла досягти успіху в кар'єрі тільки завдяки своїй завзятості, рішучості та відмові приймати слово "ні" як відповідь. Зірка наголосила, що ці якості їй прищепили батьки.

"Вони навчили мене, що, старанно працюючи, я можу досягти всього. Вчіться на помилках, вмійте вставати після падіння, миріться з відмовою і не сидіть склавши руки і не чекайте можливостей, а змушуйте себе створювати свої власні", — розповіла акторка.

Єва Лонгорія робила перерву в акторській кар'єрі і за цей час встигла представити свій режисерський дебют, фільм "Пекучий гарячий". Цього року актриса повертається на екрани з головною роллю у новому серіалі "Земля жінок", де вона зіграє світську левицю, яка змушена тікати з матір'ю та дочкою з Нью-Йорка до іспанського села.

"Я просто подумала, що настав час повернутися. Мені запропонували кілька телевізійних проєктів, які не привернули моєї уваги і не здалися свіжими та новаторськими. Мені хотілося зробити щось нове та цікаве, і тоді я сказала: хочу зніматися в Іспанії", — розповіла Єва про участь у проєкті.

Нагадаємо, солістка українського гурту KAZKA продемонструвала пишні форми. А раніше ми писали, що американська акторка Аня Тейлор-Джой знялась для модного глянцю.

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