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Єва Лонгорія показала підтягнуту фігуру у бікіні під час сімейної відпустки

10 липня 2024 09:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Єва Лонгорія у бікіні показала фігуру під час сімейної відпустки
Акторка Єва Лонгорія. Фото: SplashNews.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Єва Лонгорія відвідала мальовничий іспанський пляж зі своєю сім'єю. Колишня "Відчайдушна домогосподарка" продемонструвала розкішне тіло у червоному бікіні під час відпочинку на узбережжі Марбельї, де до неї приєдналися чоловік Хосе Бастон та їхній маленький син Сантьяго Енріке.

Про це пише Daily Mail.

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Єва Лонгорія доповнила свій пляжний образ капелюхом з широкими полями. Актриса була в піднесеному настрої, коли втирала лосьйон у спину Хосе, а п’ятирічний Сантьяго робив біля її ніг замки з піску.

 

Акторка Єва Лонгорія
Акторка Єва Лонгорія. Фото: SplashNews.com

 

Акторка Єва Лонгорія на відпочинку
Акторка Єва Лонгорія на відпочинку. Фото: SplashNews.com

 

Акторка Єва Лонгорія з родиною
Акторка Єва Лонгорія з родиною. Фото: SplashNews.com

 

Акторка Єва Лонгорія з чоловіком
Акторка Єва Лонгорія з чоловіком. Фото: SplashNews.com

 

Сім’я переїхала до Марбельї з Лос-Анджелеса у 2023 році після придбання маєтку з шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами на узбережжі Іспанії. Єва та 56-річний чоловік — мексиканський бізнесмен Хосе Бастон, нещодавно знизили ціну на квартиру з вісьмома спальнями в Беверлі-Хіллз із 22,8 до 18,9 мільйонів доларів і вже почали доставляти свої речі до нещодавно відремонтованого будинку в Марбельї.

"Єва та Хосе назавжди залишають Лос-Анджелес і знову виставили свій будинок на продаж", — повідомило джерело.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", яка вийшла заміж за Хосе в 2016 році, на початку 2023 року придбала в Марбельї мега-особняк із шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами, і пара найняла архітектора та дизайнера інтер’єрів Ніколаса Есканеза, щоб допомогти з ремонтом.

"Вони хочуть виховувати свого сина в місці, де він буде оточений природою та красою, а не бути затягнутим у цей голлівудський хаос. Вони переїжджають додому в Іспанію на постійний час і дуже раді цьому. Вона мала все, що хотіла в Голлівуді", — додав інсайдер.

Вілла також може похвалитися критим басейном, сауною та сучасним домашнім тренажерним залом.

У січні Єва представила свою розкішну нерухомість у HELLO! і сказав виданню: "Коли я вперше приїхав до Марбельї, два десятиліття тому, це було кохання з першого погляду. Я сказала собі: "Колись я тут житиму". У мене тут немає розкладу. Мої дні сповнені активностей — падл-теніс, пляж, обід, спілкування…насправді, вони насичені до краю, але є те, що мені справді подобається".

Нагадаємо, зірка сріалу "Беверлі-Гіллз" засвітила фігуру у бікіні. А раніше ми писали, що наречена Ді Капріо знялась у фотосесії в обіймах зірки блокбастера.

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