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Ева Лонгория показала аппетитные формы в ярком бикини

18 июля 2024 09:40
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Ева Лонгория показала аппетитные формы в ярком бикини.
Актриса Ева Лонгория. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актриса Ева Лонгория продемонстрировала свою невероятную фигуру во время отдыха на пляже с сыном Сантьяго в Испании. 49-летняя актриса выглядела потрясающе в оранжевом бикини.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса провела время в Марбелье со своим супругом Хосе Бастоном и сыном Сантьяго. Семья наслаждалась купанием в море после переезда в страну в прошлом году.

 

Актриса Ева Лонгория
Актриса Ева Лонгория. Фото: BACKGRID

 

Актриса Ева Лонгория на пляже.
Актриса Ева Лонгория. Фото: BACKGRID

 

Актриса Ева Лонгория с сыном
Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: BACKGRID

 

Актриса Ева Лонгория с сыном
Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: BACKGRID

 

Актриса Ева Лонгория с семьей
Актриса Ева Лонгория с семьей. Фото: BACKGRID

 

Актриса Ева Лонгория с семьей
Актриса Ева Лонгория с семьей. Фото: BACKGRID

 

Семья переехала в Марбелью из Лос-Анджелеса в 2023 году после приобретения особняка с шестью спальнями и семью ванными комнатами на побережье Испании. Ева и 56-летний супруг — мексиканский бизнесмен Хосе Бастон недавно снизили цену на квартиру с восемью спальнями в Беверли-Хиллз с 22,8 до 18,9 миллионов долларов и уже начали доставлять свои вещи в недавно отремонтированный дом в Марбелье.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вышла замуж за Хосе в 2016 году.

Напомним, Мэтт Дэймон отдохнул с супругой в Греции. А раньше мы писали, что Ева Логория снялась на обложке модного журнала.

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