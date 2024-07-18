Ева Лонгория показала аппетитные формы в ярком бикини.

Актриса Ева Лонгория. Фото: BACKGRID

Актриса Ева Лонгория продемонстрировала свою невероятную фигуру во время отдыха на пляже с сыном Сантьяго в Испании. 49-летняя актриса выглядела потрясающе в оранжевом бикини.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Ева Лонгория понежилась на пляже с родными людьми

Актриса провела время в Марбелье со своим супругом Хосе Бастоном и сыном Сантьяго. Семья наслаждалась купанием в море после переезда в страну в прошлом году.

Актриса Ева Лонгория. Фото: BACKGRID

Актриса Ева Лонгория. Фото: BACKGRID

Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: BACKGRID

Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: BACKGRID

Актриса Ева Лонгория с семьей. Фото: BACKGRID

Актриса Ева Лонгория с семьей. Фото: BACKGRID

Семья переехала в Марбелью из Лос-Анджелеса в 2023 году после приобретения особняка с шестью спальнями и семью ванными комнатами на побережье Испании. Ева и 56-летний супруг — мексиканский бизнесмен Хосе Бастон недавно снизили цену на квартиру с восемью спальнями в Беверли-Хиллз с 22,8 до 18,9 миллионов долларов и уже начали доставлять свои вещи в недавно отремонтированный дом в Марбелье.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вышла замуж за Хосе в 2016 году.

Напомним, Мэтт Дэймон отдохнул с супругой в Греции. А раньше мы писали, что Ева Логория снялась на обложке модного журнала.