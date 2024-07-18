Ева Лонгория показала аппетитные формы в ярком бикини
Актриса Ева Лонгория продемонстрировала свою невероятную фигуру во время отдыха на пляже с сыном Сантьяго в Испании. 49-летняя актриса выглядела потрясающе в оранжевом бикини.
Об этом пишет Daily Mail.
Ева Лонгория понежилась на пляже с родными людьми
Актриса провела время в Марбелье со своим супругом Хосе Бастоном и сыном Сантьяго. Семья наслаждалась купанием в море после переезда в страну в прошлом году.
Семья переехала в Марбелью из Лос-Анджелеса в 2023 году после приобретения особняка с шестью спальнями и семью ванными комнатами на побережье Испании. Ева и 56-летний супруг — мексиканский бизнесмен Хосе Бастон недавно снизили цену на квартиру с восемью спальнями в Беверли-Хиллз с 22,8 до 18,9 миллионов долларов и уже начали доставлять свои вещи в недавно отремонтированный дом в Марбелье.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вышла замуж за Хосе в 2016 году.
Напомним, Мэтт Дэймон отдохнул с супругой в Греции. А раньше мы писали, что Ева Логория снялась на обложке модного журнала.
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