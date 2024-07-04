Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" у яскравому бікіні засвітила схудлу на пігулках фігуру

Акторка Торі Спеллінг. Фото: BACKGRID

Акторка Торі Спеллінг вирушила на пляж у бікіні в Малібу. 51-річна зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210", яка в березні подала на розлучення після 18 років шлюбу, хизувалась своїм неймовірним тілою в неоновому бікіні, бавлячись серед океанських хвиль.

Про це пише Daily Mail.

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Торі стала однією з тих зірок, які зізналися, що виживали препарати для схуднення. Вона використовувала ліки від діабету, щоб скинути вагу після народження своєї молодшої дитини в 2017 році.

Акторка Торі Спеллінг. Фото: BACKGRID

Акторка Торі Спеллінг у бікіні. Фото: BACKGRID

Під час підкасту misSPELLING актриса поділилася своїм досвідом і розповіла, що почала використовувати різні препарати для схуднення.

Спеллінг сказала, що їй "пощастило" скинути кілька кілограмів після народження перших чотирьох дітей, але вирішила спробувати ліки від діабету, коли вона "не змогла скинути" після народження сина Бо, якому зараз сім років.

У тому ж подкасті Торі зізналася, що у неї все ще зберігаються дві плаценти її дітей у морозильній камері. Акторка говорить, що їсти плаценту корисно.

"Вважається, що це добре для вашого тіла, плаценту забирають з вашого тіла, і добре повертати її назад", — говорить Спеллінг.

Нагадаємо, зірка сералу "Беверлі-Гіллз" став жертвою байкерів. А раніше ми писали, що актор серіалу "Беверлі-Гіллз" шокував подробицями життя з Бредом Піттом.