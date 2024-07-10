Ева Лонгория в бикини показала фигуру во время семейного отпуска

Актриса Ева Лонгория. Фото: SplashNews.com

Актриса Ева Лонгория посетила живописный испанский пляж со своей семьей. Бывшая "Отчаянная домохозяйка" продемонстрировала роскошное тело в красном бикини во время выхода на набережной Марбелье, где к ней присоединились супруг Хосе Бастон и их маленький сын Сантьяго Энрике.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ева Лонгория дополнила свой пляжный образ шляпой с широкими полями. Актриса была в приподнятом настроении, когда втирала лосьон в спину Хосе, а пятилетний Сантьяго делал у ее ног замки из песка.

Актриса Ева Лонгория. Фото: SplashNews.com

Актриса Ева Лонгория на отдыхе. Фото: SplashNews.com

Актриса Ева Лонгория с семьей. Фото: SplashNews.com

Актриса Ева Лонгория с супругом. Фото: SplashNews.com

Семья переехала в Марбелью из Лос-Анджелеса в 2023 году после приобретения имения с шестью спальнями и семью ванными комнатами на побережье Испании. Ева и 56-летний супруг — мексиканский бизнесмен Хосе Бастон снизили цену на квартиру с восемью спальнями в Беверли-Хиллз с 22,8 до 18,9 миллиона долларов и уже начали перевозить свои вещи в недавно отремонтированный дом в Марбелье.

"Ева и Хосе навсегда покидают Лос-Анджелес и снова выставили свой дом на продажу", — сообщил источник.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", вышедшая замуж за Хосе в 2016 году, в начале 2023 года приобрела в Марбелье мега-особняк с шестью спальнями и семью ванными комнатами, и пара наняла архитектора и дизайнера интерьеров Николаса Эска.

"Они хотят воспитывать своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не будет затянутым во весь голливудский хаос. Они переезжают домой в Испанию на постоянное время и очень рады этому. Она имела все, что хотела в Голливуде", — добавил инсайдер.

Вилла может похвастаться крытым бассейном, сауной и современным домашним тренажерным залом.

В январе Ева представила свою роскошную недвижимость в HELLO! и сказал изданию: "Когда я впервые приехал в Марбелью, два десятилетия назад, это была любовь с первого взгляда. Я сказала себе: "Когда-то я здесь буду жить". У меня здесь нет расписания. Мои дни полны активностей — падл-теннис, пляж, обед, общение…на самом деле, они насыщены до предела, но есть то, что мне действительно нравится".

Напомним, звезда серала "Беверли-Хиллз" засветила фигуру в бикини. А раньше мы писали, что невеста Ди Каприо снялась в фотосессии в объятиях звезды блокбастера.