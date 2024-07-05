Єва Лонгорія на церемонії Elle Awards в Іспанії — фото

Голлівудська акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Відома голлівудська акторка та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вразила шанувальників спокусливим образом на церемонії вручення премії Elle в Мадриді. Зірка обрала для виходу обтислу сукню зі вирізами.

Про це повідомляє The Sun.

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Єва Лонгорія у звабливій сукні

Акторка з'явилася на червоній доріжці в приголомшливій довгій чорній сукні з вирізами. Металевий акцент на талії вдало підкреслив її струнку фігуру. Лонгорія вдягла сукню без білизни. Вишуканий образ зірка доповнила мінімалістичними сережками та каблучкою у біло-сріблястому кольорі.

Волосся акторка зібрала в шикарний хвіст і зробила яскравий гламурний макіяж зі стрілками та пишними віями. Зірка демонструвала на церемонії свою привабливу посмішку.

Голлівудська акторка Єва Лонгорія на червоній доріжці. Фото: The Mega Agency

Голлівудська акторка Єва Лонгорія на Elle Awards. Фото: The Mega Agency

Голлівудська акторка Єва Лонгорія у звабливій сукні. Фото: The Mega Agency

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