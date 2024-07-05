Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Єва Лонгорія викликала фурор на червоній доріжці у обтислій сукні без білизни arrow

Єва Лонгорія викликала фурор на червоній доріжці у обтислій сукні без білизни

5 липня 2024 15:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Єва Лонгорія на церемонії Elle Awards в Іспанії — фото
Голлівудська акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома голлівудська акторка та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вразила шанувальників спокусливим образом на церемонії вручення премії Elle в Мадриді. Зірка обрала для виходу обтислу сукню зі вирізами.

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також:

Єва Лонгорія у звабливій сукні

Акторка з'явилася на червоній доріжці в приголомшливій довгій чорній сукні з вирізами. Металевий акцент на талії вдало підкреслив її струнку фігуру. Лонгорія вдягла сукню без білизни. Вишуканий образ зірка доповнила мінімалістичними сережками та каблучкою у біло-сріблястому кольорі.

Волосся акторка зібрала в шикарний хвіст і зробила яскравий гламурний макіяж зі стрілками та пишними віями. Зірка демонструвала на церемонії свою привабливу посмішку.

Єва Лонгорія викликала фурор на червоній доріжці у обтислій сукні без білизни - фото 1
Голлівудська акторка Єва Лонгорія на червоній доріжці. Фото: The Mega Agency
Єва Лонгорія викликала фурор на червоній доріжці у обтислій сукні без білизни - фото 2
Голлівудська акторка Єва Лонгорія на Elle Awards. Фото: The Mega Agency
Єва Лонгорія викликала фурор на червоній доріжці у обтислій сукні без білизни - фото 3
Голлівудська акторка Єва Лонгорія у звабливій сукні. Фото: The Mega Agency

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера показала округлі форми. А раніше ми писали, що Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась в імровізованій фотосесії топлес.  

Іспанія Elle закордонні зірки Єва Лонгорія сукня мода-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо