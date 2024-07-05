Єва Лонгорія на церемонії Elle Awards в Іспанії — фото

Єва Лонгорія викликала фурор на червоній доріжці у обтислій сукні без білизни
Відома голлівудська акторка та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вразила шанувальників спокусливим образом на церемонії вручення премії Elle в Мадриді. Зірка обрала для виходу обтислу сукню зі вирізами.
Про це повідомляє The Sun.
Єва Лонгорія у звабливій сукні
Акторка з'явилася на червоній доріжці в приголомшливій довгій чорній сукні з вирізами. Металевий акцент на талії вдало підкреслив її струнку фігуру. Лонгорія вдягла сукню без білизни. Вишуканий образ зірка доповнила мінімалістичними сережками та каблучкою у біло-сріблястому кольорі.
Волосся акторка зібрала в шикарний хвіст і зробила яскравий гламурний макіяж зі стрілками та пишними віями. Зірка демонструвала на церемонії свою привабливу посмішку.
Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера показала округлі форми. А раніше ми писали, що Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась в імровізованій фотосесії топлес.
Читайте Новини.LIVE!