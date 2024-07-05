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Ева Лонгория произвела фурор на красной дорожке в облегающем платье без белья

5 июля 2024 15:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ева Лонгория на церемонии Elle Awards в Испании.
Голливудская актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поразила поклонников соблазнительным образом на церемонии вручения премии Elle в Мадриде. Звезда выбрала для выхода облегающее платье с вырезами.

Об этом сообщает The Sun.

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Ева Лонгория в соблазнительном платье

Актриса появилась на красной дорожке в роскошном длинном черном платье с вырезами. Металлический акцент на талии удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Лонгория надела платье без белья. Изысканный образ звезда дополнила минималистичными серьгами и кольцом в бело-серебристом цвете.

Волосы актриса собрала в шикарный хвост и сделала яркий гламурный макияж со стрелками и пышными ресницами. Звезда демонстрировала на церемонии свою привлекательную улыбку.

Ева Лонгория произвела фурор на красной дорожке в обжатом платье без белья - фото 1
Голливудская актриса Ева Лонгория на красной дорожке. Фото: The Mega Agency
Ева Лонгория произвела фурор на красной дорожке в обжатом платье без белья - фото 2
Голливудская актриса Ева Лонгория на Elle Awards. Фото: The Mega Agency
Ева Лонгория произвела фурор на красной дорожке в обжатом платье без белья - фото 3
Голливудская актриса Ева Лонгория в соблазнительном платье. Фото: The Mega Agency

Напомним, жена Джастина Бибера показала округлые формы. А раньше мы писали, что Рози Гантингтон-Уайтли снялась в имровизированной фотосессии топлесс.

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