Ева Лонгория на церемонии Elle Awards в Испании.

Ева Лонгория произвела фурор на красной дорожке в облегающем платье без белья
Известная голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поразила поклонников соблазнительным образом на церемонии вручения премии Elle в Мадриде. Звезда выбрала для выхода облегающее платье с вырезами.
Об этом сообщает The Sun.
Ева Лонгория в соблазнительном платье
Актриса появилась на красной дорожке в роскошном длинном черном платье с вырезами. Металлический акцент на талии удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Лонгория надела платье без белья. Изысканный образ звезда дополнила минималистичными серьгами и кольцом в бело-серебристом цвете.
Волосы актриса собрала в шикарный хвост и сделала яркий гламурный макияж со стрелками и пышными ресницами. Звезда демонстрировала на церемонии свою привлекательную улыбку.
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