Єва Лонгорія заради порятунку сина вирішила попрощатися з Голлівудом

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія разом із сім'єю залишає Лос-Анджелес і переїжджає до Іспанії. Актриса та її чоловік, мексиканський бізнесмен Хосе Антоніо Бастон, вже почали перевозити речі та активно займаються продажем будинку в Беверлі-Гіллз. Парі навіть довелося знизити вартість особняка з 22,8 до 18,9 млн доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Єва Лонгорія отримала від Голлівуду все бажане

Актриса не збирається повертатися, адже вона "вже отримала все, що хотіла від Голлівуду". Більше того, Єва вважає, що Голлівуд може бути небезпечним для її п'ятирічного сина Сантьяго, і в цьому полягає головна причина переїзду.

"Вони хочуть виховувати сина у місці, де він буде оточений природою та красою і де його не "засмокче" весь цей голлівудський цикл", — пояснив інсайдер.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" придбала особняк в іспанському місті Марбелья ще 2023 року. У будинку шість спалень, сім ванних кімнат, а також критий басейн, сауна та тренажерний зал.

Нещодавно Єва Лонгорія висловилася про те, як тиск соціальних мереж та стереотипи краси впливають на те, як жінки сприймають свою зовнішність.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем запросила на день народження Єву Лонгорію. А раніше Єва Лонгорія згадала зйомки у відомому серіалі.