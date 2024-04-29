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Ева Лонгория ради спасения сына решила попрощаться с Голливудом

29 апреля 2024 13:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ева Лонгория ради спасения сына решила попрощаться с Голливудом
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Ева Лонгория вместе с семьей покидает Лос-Анджелес и переезжает в Испанию. Актриса и ее супруг, мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, уже начали перевозить вещи и активно занимаются продажей дома в Беверли-Хиллз. Паре даже пришлось снизить стоимость особняка с 22,8 до 18,9 млн долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса не собирается возвращаться, ведь она "уже получила все, что хотела от Голливуда". Более того, Ева считает, что Голливуд может быть опасен для ее пятилетнего сына Сантьяго, и в этом главная причина переезда.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Они хотят воспитывать сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, и где его не "засосет" весь этот голливудский цикл", — пояснил инсайдер.

Звезда "Отчаянных домохозяек" приобрела особняк в испанском городе Марбелья еще в 2023 году. В доме шесть спален, семь ванных комнат, а также закрытый бассейн, сауна и тренажерный зал.

Недавно Ева Лонгория высказалась о том, как давление социальных сетей и стереотипы красоты влияют на то, как женщины воспринимают свою внешность.

Напомним, Виктория Бекхэм пригласила на день рождения Еву Лонгорию. Ранее Ева Лонгория вспомнила съемки в известном сериале.

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