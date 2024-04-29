Ева Лонгория ради спасения сына решила попрощаться с Голливудом

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Ева Лонгория вместе с семьей покидает Лос-Анджелес и переезжает в Испанию. Актриса и ее супруг, мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, уже начали перевозить вещи и активно занимаются продажей дома в Беверли-Хиллз. Паре даже пришлось снизить стоимость особняка с 22,8 до 18,9 млн долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ева Лонгория получила от Голливуда все что хотела

Актриса не собирается возвращаться, ведь она "уже получила все, что хотела от Голливуда". Более того, Ева считает, что Голливуд может быть опасен для ее пятилетнего сына Сантьяго, и в этом главная причина переезда.

"Они хотят воспитывать сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, и где его не "засосет" весь этот голливудский цикл", — пояснил инсайдер.

Звезда "Отчаянных домохозяек" приобрела особняк в испанском городе Марбелья еще в 2023 году. В доме шесть спален, семь ванных комнат, а также закрытый бассейн, сауна и тренажерный зал.

Недавно Ева Лонгория высказалась о том, как давление социальных сетей и стереотипы красоты влияют на то, как женщины воспринимают свою внешность.

Напомним, Виктория Бекхэм пригласила на день рождения Еву Лонгорию. Ранее Ева Лонгория вспомнила съемки в известном сериале.