Евгений Кошевой в новогоднюю ночь будет развлекать украинцев сеансом экзорцизма

Актеры Александр Пикалов и Евгений Кошевой. Фото: менеджмент проекта

31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала". Специально для праздничной ночи актеры подготовили концерт.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Читайте также:

В новогоднюю ночь для украинцев споют Тина Кароль, группа "Антитела" и Артем Пивоваров

Во время концерта зрители увидят как юмористические номера, построенные на политической сатире, так и номера о будничных проблемах украинцев. Одним из таких выступлений станет номер, в котором экзорцист изгоняет из украинки все русское. Роль экзорциста сыграл Евгений Кошевой, а роль украинки, поющей российские песни и говорящей фразами из российских фильмов, взяла на себя Ирина Гатун.

Кадр из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Фото: менеджмент проекта

Кадр из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Фото: менеджмент проекта

"Новогодний "Вечерний Квартал" — это, в общем, итог и надежд, и мечтаний, которые сто процентов воплотятся, ведь без этого не может существовать Украина. Мы также скажем о важном: не надо забывать, что в стране идет война", — говорит художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

Также зрители увидят размышления актеров "Вечернего Квартала" на тему того, что было бы, если в Яремче открылся МакДональдс, в меню которого был бы банош, компот и другие традиционные украинские блюда.

Кадр из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Фото: менеджмент проекта

Кадр из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Фото: менеджмент проекта

Кадр из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Фото: менеджмент проекта

Покажут актеры и сценку на тему того, что было бы, если бы в зрительном зале сидела Ирина Фарион. Экс-преподаватель, на которую недавно СБУ открыло уголовное производство, предложит заменить название "Вечерний Квартал" на "Вечерний земельный участок", а также выведет из себя Евгения Кошевого своими установками.

Не обойдется без музыкальных номеров. На сцену новогоднего "Вечернего Квартала" выйдут MONATIK, Тина Кароль, группа "Антитела", Артем Пивоваров, KOLA, Tayanna, NAZVA, Павел Зибров, ТНМК и Pianoбой Дмитрий Шуров, а также Наталья Могилевская, которая даст ответ со сцены на личный вопрос, который в начале зимы взорвал соцсети.

Кадр из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Фото: менеджмент проекта

Кадр из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Фото: менеджмент проекта

Напомним, что Кравец выделили из госбюджета более 30 миллионов гривен на проект.

Ранее "Вечерний Квартал" потролил самых одиозных персонажей 2023 года.