Євген Сморігін привітав "Дизель шоу" з річницею

Шоумен Євген Сморігін. Фото: Instagram/smorigin_evgeni

Наступного місяця творча команда "Дизель шоу" відіграє три концерти в столиці. Вони присвячені дев’ятиріччю гумористичного проєкту. Один з акторів "Дизель студіо", яка займається виробництвом шоу, Євген Сморігін, привітав колег з творчим днем народженням.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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У 2015 році Єгор Крутоголов разом з Михайлом Шинкаренком, Олександром Бережком та Олексієм Бланаром створили гумористичний проєкт "Дизель Шоу", прем'єра якого відбулася 24 квітня в Києві в Жовтневому палаці. Але працювати над проєктом вони почали напередодні. Телевізійна прем’єра відбулась 15 травня того ж року.

"Друзі, це 3285 днів відтоді, як ми створили наше найгумористичніше шоу країни та стали справжньою "дизель"-родиною! Можна сказати, що зараз ми були б у четвертому класі — тепер ми переходимо до середньої школи, і попереду на нас чекає багато всього цікавого й нового", — зазначив Євген Сморігін.

За його словами, планів та амбіцій у творчого колективу чимало. Також Сморігін зауважив, що святкові концерти (19-21 квітня) пройдуть на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, як колеги Євгена Сморігіна з "Дизель Шоу" привітали його з 45-річчям. Також ми розповідали, що зірка "Дизель Шоу", акторка та співачка Вікторія Булітко виходить заміж.