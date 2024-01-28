Колеги Сморігіна з "Дизель Шоу" зворушливо привітали його з 45-річчям

Актор Євген Сморігін. Фото: Instagram/smorigin_evgeni

Актор "Дизель Студіо", який, зокрема, займається виробництвом "Дизель Шоу", Євген Сморігін святкує день народження. 28 січня йому виповнилося 45 років. Із самого ранку актора привітали зіркові колеги за популярним шоу.

Відповідна публікація з’явилася в соцмережах "Дизель Студіо".

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Керівництво та актори "Дизель Студіо" зазначили, що актор впродовж багатьох років залишається найголовнішою бабусею країни. Вони мали на увазі образ Євгенії Михайлівні, в якому Сморігін часто з’являється як в шоу, так і у своїх соцмережах. Колеги Євгена зазначили, що зірковий іменинник з легкістю втілює ролі будь-якої складності, від чого глядачі не можуть стримати сміх.

"Ми щиро бажаємо тобі залишатися таким, яким ти є — сміливим, відважним, чесним, справедливим, харизматичним! І це далеко не всі переваги, які ти маєш! Продовжуй яскраво сяяти зі сцени, а ми завжди підтримаємо та будемо поряд. Кохай, надихай, твори", — написали колеги Сморігіна.

Скриншот: Instagram/dizelstudio

Першою лайк під публікацією поставила колега Євгена, акторка "Дизель Студіо", співачка Вікторія Булітко. Сам Сморігін у своїх соцмережах поки що не зробив публікацій.

Зазначимо, Євген має білоруське громадянство. Але ще 2022 року актор склав іспит з мови, аби отримати паспорт України. Втім, про успіх у цьому питанні Сморігін публічно не повідомляв.

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