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Евгений Сморигин поздравил Дизель шоу с годовщиной

25 марта 2024 22:19
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Стас Кожушко
Редактор
Евгений Сморигин поздравил Дизель шоу с годовщиной
Шоумен Евгений Сморигин. Фото: Instagram/smorigin_evgeni
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В следующем месяце творческая команда "Дизель шоу" отыграет три концерта в столице. Они посвящены девятилетию юмористического проекта. Один из актеров "Дизель студио", занимающийся производством шоу, Евгений Сморигин, поздравил коллег с творческим днем рождения.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Евгений Сморигин поздравил "Дизель шоу" с годовщиной

В 2015 году Егор Крутоголов вместе с Михаилом Шинкаренко, Александром Бережко и Алексеем Бланаром создали юмористический проект "Дизель Шоу", премьера которого состоялась 24 апреля в Киеве в Жовтневом дворце. Но работать над проектом они начали накануне. Телевизионная премьера прошла 15 мая того же года.

"Друзья, это 3285 дней с тех пор, как мы создали наше самое юмористическое шоу страны и стали настоящей "дизель"-семьей! Можно сказать, что сейчас мы были бы в четвертом классе — теперь мы переходим в среднюю школу, и впереди нас ждет много всего интересного и нового", — отметил Евгений Сморигин.

По его словам, планов и амбиций у творческого коллектива много. Также Сморигин отметил, что праздничные концерты (19-21 апреля) пройдут в поддержку ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, как коллеги Евгения Сморигина из "Дизель Шоу" поздравили его с 45-летием. Также мы рассказывали, что звезда "Дизель Шоу", актриса и певица Виктория Булитко выходит замуж.

День рождения
Дизель шоу
телевидение
украинские звезды
юмор

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