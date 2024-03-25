Шоумен Евгений Сморигин. Фото: Instagram/smorigin_evgeni

В следующем месяце творческая команда "Дизель шоу" отыграет три концерта в столице. Они посвящены девятилетию юмористического проекта. Один из актеров "Дизель студио", занимающийся производством шоу, Евгений Сморигин, поздравил коллег с творческим днем рождения.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

Читайте также:

Евгений Сморигин поздравил "Дизель шоу" с годовщиной

В 2015 году Егор Крутоголов вместе с Михаилом Шинкаренко, Александром Бережко и Алексеем Бланаром создали юмористический проект "Дизель Шоу", премьера которого состоялась 24 апреля в Киеве в Жовтневом дворце. Но работать над проектом они начали накануне. Телевизионная премьера прошла 15 мая того же года.

"Друзья, это 3285 дней с тех пор, как мы создали наше самое юмористическое шоу страны и стали настоящей "дизель"-семьей! Можно сказать, что сейчас мы были бы в четвертом классе — теперь мы переходим в среднюю школу, и впереди нас ждет много всего интересного и нового", — отметил Евгений Сморигин.

По его словам, планов и амбиций у творческого коллектива много. Также Сморигин отметил, что праздничные концерты (19-21 апреля) пройдут в поддержку ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, как коллеги Евгения Сморигина из "Дизель Шоу" поздравили его с 45-летием. Также мы рассказывали, что звезда "Дизель Шоу", актриса и певица Виктория Булитко выходит замуж.