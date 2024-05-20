Возвращается ли Евгения Власова на сцену

Певица Евгения Власова. Фото: Instagram/eygeniavlasova

Накануне певица Евгения Власова представила новую композицию "Любов підкорює". Звездная уроженка Киева посетила телевидение и рассказала — она восстановила силы и готова для работы в шоу-бизнесе.

Соответствующее видео появилось в соцсетях телеканала M1.

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Евгения Власова о возвращении на сцену

Певица, у которой были проблемы со здоровьем, заявила — она восстановила силы. Ведущие спросили, можно ли это считать возвращением в шоу-бизнес. Евгения заявила, что она готова вернуться на сцену в новом амплуа.

"Да, у меня получилось пересобраться. И даже больше. Я на сцену возвращаюсь, но немного другой. Другая музыка, другое состояние. Это о том, чтобы все-таки лечить своим голосом, вибрацией и частотой", — призналась Власова.

В 2009 году у Власовой обнаружили опухоль. Артистка была прооперирована, ей провели курс химиотерапии. В 2016 году Евгения заявила — она берет творческую паузу в карьере. Впрочем, участвовала в некоторых телешоу, таких как, например, "Танці з зірками".

В интервью на музыкальном телеканале звезда призналась, что время на восстановление сил ей было очень нужно.

"Ради того, чтобы себя пересобрать и вернуться к той Жене, которую я знала до 17 лет. Потому что я работала много ночью, ездила рано на учебу. Так что утомляла себя и напрягала. И важно было остановить себя", — подытожила 46- летняя артистка.

Напомним, ранее мы писали, что певец, композитор Миша Крупин начал сольную карьеру. Также мы рассказывали, что телеведущий Эктор Хименес-Браво гневно обратился к обесценивающим военных украинцам.