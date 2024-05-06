Когда можно посмотреть прямые эфиры Евровидения-2024 и как голосовать за фаворитов

Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Первый полуфинал "Евровидения-2024" в шведском городе Мальмё состоится во вторник, 7 мая. За место в финале будут соперничать 15 представителей разных стран, в том числе и украинки alyona alyona и Jerry Heil.

Портал Новини.LIVE рассказывает о том, когда и где бесплатно посмотреть прямые трансляции песенного конкурса и проголосовать за Украину.

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Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоится уже завтра, 7 мая, в 22:00 (по киевскому времени). Второй полуфинал пройдет в четверг, 9 мая, в 22:00 (по киевскому времени). Победителя конкурса в гранд-финале выберут в субботу, 11 мая, в 22:00 (по киевскому времени).

Прямую трансляцию полуфиналов и гранд-финала можно будет просмотреть бесплатно на телеканале Суспільне Культура. Вести шоу в прямом эфире будет известный ведущий Тимур Мирошниченко.

Как проголосовать за участников Евровидения-2024

Голосование в полуфинале будет открыто после выступления последнего участника. Чтобы отдать голос за любимца у зрителей будет ориентировочно 15–25 минут.

Зрители могут проголосовать с помощью смартфона или компьютера. Однако через приложение и сайт Evrovision Song Contest смогут голосовать только страны, не участвующие в конкурсе. Голосование для таких зрителей начнется по окончании трансляции второй генеральной репетиции обоих полуфиналов накануне вечером и завершится в начале прямого эфира.

Проголосовать за любимцев также можно будет через SMS. Номера ведущие конкурса озвучат во время прямого эфира.

В полуфиналах могут голосовать зрители только тех стран, которые участвуют в полуфинале.

Украинки alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером 5 в первом полуфинале. То есть, украинцам можно будет отдать свои голоса только 7 мая.

По правилам конкурса за своего фаворита можно проголосовать до 20 раз.

Напомним, Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения. Также певицы научили ведущую церемонии Бирюзовой дорожки сражаться пасхальными яйцами.



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