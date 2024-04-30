Jerry Heil похвасталась фигурой в женском образе.

Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil в шведском городе Мальмё примерила новый образ. Звезда похвасталась стройной фигурой в облегающей стильной юбке.

Соответствующие кадры певица опубликовала на своей странице Instagram.

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До Евровидения осталось менее семи дней. В этом году Украину будет представлять дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Девушки уже активно готовятся к ответственному событию в шведском городе Мальмё, где и будет проходить песенный конкурс.

В перерывах между насыщенными репетициями Jerry Heil похвасталась новым стильным образом. Певица поделилась кадрами, на которых предстала в женском и стильном образе. Jerry Heil примеряла объемную шелковую рубашку молочного цвета и облегающую полупрозрачную юбку черного цвета.

Артистка дополнила свой наряд черным галстуком, белыми кроссовками и массивным металлическим браслетом. Глаза звезды подчеркнули фирменные стрелочки, а волосы исполнительница заплела в косу необычной формы.

"В Мальмё говорят, мы привезли лето из Украины. Мы привезли еще и украинскую душу — песню. Дождитесь 7 мая!", — дополнила фотографии звезда.

Напомним, Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения. Также на конкурсе ввели новые правила — теперь порядок выступлений в большинстве своем будут выбирать продюсеры.