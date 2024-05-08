Євробачення 2024 — мережу підкорили меми найяскравіших учасників
Вчора відбувся перший півфінал Євробачення-2024. Другий півфінал Євробачення відбудеться у четвер, 9 травня. У другій частині конкурсу на сцену вийдуть учасники з 16 країн. А поки у мережі ширяться кумедні реакції глядачів на побачені виступи.
Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.
У мережі фанати Євробачення не залишилися байдужими до номерів учасників
Представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria вийшли у фінал пісенного конкурсу, який пройде 11 травня. У фінал потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Фінляндія, Литва, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.
@lunicaplays
This year is already so chaotic 💅💅💅 #eurovision #esc #eurovision2024 #meme #cat #fyp #catdance♬ original sound - Lunicaplays
@stallicn
I love these interviews sm || #joostklein #eurovision #eurovision2024 #europapa #meme #fyp #voorjou♬ original sound - ＊*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
@meli_is_a_eurovisionfan
Idk why Ibut it’s funny to me for some reason😭 I love Joost fr #eurovision #eurovisionmemes #eurovisionsongcontest #eurovision2024 #joostklein #joostkleindroomgroot♬ Eurovision Ringtone - DJ Klingelton
Чи не найяскравішим виступом на конкурсі став номер нідерландського учасника Joost Klein, який вирішив поїхати на конкурс із нестандартним дископопом: місцями його пісня Europapa нагадує хіти нульових від гурту "O-zone".
Після виступу останнього учасника півфіналу шанувальники матимуть можливість голосувати за своїх улюбленців протягом 15-25 хвилин.
Щоб проголосувати на Євробаченні 2024, використовуйте застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS. Надсилайте SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.
Нагадаємо, стало відомо, де та коли девитися другий півфінал конкурсу Євробачення. А раніше ми писали про історію створення вбрання для представниць України на Євробаченні.
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