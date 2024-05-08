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Євробачення 2024 — мережу підкорили меми найяскравіших учасників

8 травня 2024 19:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Євробачення 2024 — мережу підкорили меми найяскравіших учасників
Прихильники Євробачення заполонили мережу кумедними мемами. Фото: instagram.com/eurovisionmeme/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Вчора відбувся перший півфінал Євробачення-2024. Другий півфінал Євробачення відбудеться у четвер, 9 травня. У другій частині конкурсу на сцену вийдуть учасники з 16 країн. А поки у мережі ширяться кумедні реакції глядачів на побачені виступи.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.

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Представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria вийшли у фінал пісенного конкурсу, який пройде 11 травня. У фінал потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Фінляндія, Литва, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.

 

 

 

 

 

 

 

Чи не найяскравішим виступом на конкурсі став номер нідерландського учасника Joost Klein, який вирішив поїхати на конкурс із нестандартним дископопом: місцями його пісня Europapa нагадує хіти нульових від гурту "O-zone".

Після виступу останнього учасника півфіналу шанувальники матимуть можливість голосувати за своїх улюбленців протягом 15-25 хвилин.

Щоб проголосувати на Євробаченні 2024, використовуйте застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS. Надсилайте SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

Нагадаємо, стало відомо, де та коли девитися другий півфінал конкурсу Євробачення. А раніше ми писали про історію створення вбрання для представниць України на Євробаченні.  

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