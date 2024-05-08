Евровидение 2024 — сеть покорили мемы самых ярких участников
Вчера состоялся первый полуфинал Евровидения 2024 года. Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 9 мая. Во второй части конкурса на сцену выйдут участники из 16 стран. А пока в сети публикуются забавные реакции зрителей на увиденные выступления.
Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.
В сети фанаты Евровидения не остались равнодушными к номерам участников
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria вышли в финал песенного конкурса, который пройдет 11 мая. В финал попали Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Литва, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.
@lunicaplays
Этот год является более плохим 💅💅💅 #eurovision #esc #eurovision2024 #meme #cat #fyp #catdance♬ original sound - Lunicaplays
@stallicn
I love these interviews sm || #joostklein #eurovision #eurovision2024 #europepa #meme #fyp #voorjou♬ original sound - ＊*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
@meli_is_a_eurovisionfan
Idk why Ibut it's funny to me for some reason😭 I love Joost fr #eurovision #eurovisionmemes #eurovisionsongcontest #eurovision2024 #joostklein♬ Eurovision Ringtone - DJ Klingelton
Едва ли не самым ярким выступлением на конкурсе стал номер нидерландского участника Joost Klein с нестандартным дископопом: местами его песня Europapa напоминает хиты нулевых от группы "O-zone".
После выступления последнего участника полуфинала поклонники получат возможность голосовать за своих любимцев в течение 15-25 минут.
Чтобы проголосовать на Евровидении-2024, используйте приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS. Отправляйте SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.
Напомним, стало известно, где и когда смотреть второй полуфинал конкурса Евровидение. А раньше мы писали об истории создания нарядов для представительниц Украины на Евровидении.
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