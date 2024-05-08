Евровидение 2024 — сеть покорили мемы самых ярких участников

Поклонники Евровидения заполонили сеть забавными мемами. Фото: instagram.com/eurovisionmeme/

Вчера состоялся первый полуфинал Евровидения 2024 года. Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 9 мая. Во второй части конкурса на сцену выйдут участники из 16 стран. А пока в сети публикуются забавные реакции зрителей на увиденные выступления.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

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Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria вышли в финал песенного конкурса, который пройдет 11 мая. В финал попали Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Литва, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

Едва ли не самым ярким выступлением на конкурсе стал номер нидерландского участника Joost Klein с нестандартным дископопом: местами его песня Europapa напоминает хиты нулевых от группы "O-zone".

После выступления последнего участника полуфинала поклонники получат возможность голосовать за своих любимцев в течение 15-25 минут.

Чтобы проголосовать на Евровидении-2024, используйте приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS. Отправляйте SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

Напомним, стало известно, где и когда смотреть второй полуфинал конкурса Евровидение. А раньше мы писали об истории создания нарядов для представительниц Украины на Евровидении.