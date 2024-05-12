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Євробачення-2024 — названо переможця конкурсу

12 травня 2024 01:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Переможець Євробачення 2024 — результати голосування, турнірна таблиця
Результати фіналу Євробачення-2024. Фото: eurovision.com
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Світ визначився з переможцем Євробачення-2024. Найбільшу кількість голосів отримала Швейцарія. Співак NEMO з піснею "The Code" підкорив глядачів та журі.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом. 

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Швейцарія перемогла на Євробачення-2024

У гранд-фіналі змагалися 25 країн, одна лише одна набрала найбільшу кількість балів глядачів та журі. 

Переможцем 68-го пісенного конкурсу Євробачення-2024 став хорват NEMO з піснею "The Code".

Результати гранд-фіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот
Результати гранд-фіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, ізраїльську співачку додали у базу "Миротворець" — причини. Також Нідерланди "викинули" з Євробачення перед фіналом через конфлікт за кулісами.

Євробачення
Швеція
Швейцарія
співак
голосування
конкурс

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