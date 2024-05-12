Переможець Євробачення 2024 — результати голосування, турнірна таблиця

Результати фіналу Євробачення-2024. Фото: eurovision.com

Світ визначився з переможцем Євробачення-2024. Найбільшу кількість голосів отримала Швейцарія. Співак NEMO з піснею "The Code" підкорив глядачів та журі.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.

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У гранд-фіналі змагалися 25 країн, одна лише одна набрала найбільшу кількість балів глядачів та журі.

Переможцем 68-го пісенного конкурсу Євробачення-2024 став хорват NEMO з піснею "The Code".

Результати гранд-фіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, ізраїльську співачку додали у базу "Миротворець" — причини. Також Нідерланди "викинули" з Євробачення перед фіналом через конфлікт за кулісами.