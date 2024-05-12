Победитель Евровидения 2024 — результаты голосования, турнирная таблица

Евровидение-2024 — назван победитель конкурса
12 мая 2024 01:46
Результаты финала Евровидения-2024. Фото: eurovision.com
Мир определился с победителем Евровидения-2024. Наибольшее количество голосов получила Швейцария. Певец NEMO с песней "The Code" покорил зрителей и жюри.
Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.
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В гранд-финале соревновались 25 стран, но только одна набрала наибольшее количество зрительских баллов и жюри.
Победителем 68-го песенного конкурса Евровидения-2024 стал хорват NEMO с песней "The Code".
Напомним, израильскую певицу добавили в базу "Миротворец" — причины. Также Нидерланды "выбросили" из Евровидения перед финалом из-за конфликта с кулисами.
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