Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Евровидение-2024 — назван победитель конкурса arrow

Евровидение-2024 — назван победитель конкурса

12 мая 2024 01:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Победитель Евровидения 2024 — результаты голосования, турнирная таблица
Результаты финала Евровидения-2024. Фото: eurovision.com
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Мир определился с победителем Евровидения-2024. Наибольшее количество голосов получила Швейцария. Певец NEMO с песней "The Code" покорил зрителей и жюри.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

Читайте также:

Швейцария победила на Евровидении-2024

В гранд-финале соревновались 25 стран, но только одна набрала наибольшее количество зрительских баллов и жюри.

Победителем 68-го песенного конкурса Евровидения-2024 стал хорват NEMO с песней "The Code".

Результаты гранд-финала Евровидения-2024. Фото: скриншот
Результаты гранд-финала Евровидения-2024. Фото: скриншот

Напомним, израильскую певицу добавили в базу "Миротворец" — причины. Также Нидерланды "выбросили" из Евровидения перед финалом из-за конфликта с кулисами.

Евровидение
Швеция
Швейцария
певец
голосование
конкурс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина