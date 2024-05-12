Цікаві факти про переможця Євробачення-2024 співака Nemo

Співак Nemo. Фото: пресслужба конкурсу

Переможцем Євробачення-2024 став представник Швейцарії співак Nemo. Артист з дитинства грає на музичних інструментах.

Новини.LIVE розкажуть вам цікаві факти про життя артиста.

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Що відомо про співака Nemo

Повне ім'я артиста — Немо Метлер. Він народився 3 серпня 1999 року у швейцарському місті Біль. Ледь не з пелюшок Nemo грав на скрипці, фортепіано та барабанах.

Після переїзду до Берліну його творча кар'єра стрімко пішла в гору. Свій перший платиновий сингл і два мініальбоми артист записав у 18 років.

Треки музиканта стали впізнаваними у Німеччині та стрімко потрапляли у чати. У свої 24 роки Nemo створив 20 пісень. На Євробачення 2024 року він заспівав одну зі своїх найулюбленіших — The Code.

У 2023 році співак відкрито оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив називати його "вони".

Зазвичай термін "небінарність" використовують ті, хто відчуває свою гендерну ідентичність, яка не є повністю ані чоловічою, ані жіночою.

За словами артиста, метою композиції The Code є заявити всьому світу про свою небінарну ідентичність та представити світу ЛГБТ+ спільноту.

Співак має яскравий стиль – короткі кучері, прозорі окуляри та незвичні спідниці.

Під час репетицій та пре-паті Єробачення-2024 у Немо зародилися дружні стосунки із Alyona Alyona та Jerry Heil. Він заявив про те, що пісня дівчат "торкнулася його серця" і він створив на неї цікавий кавер.

Нагадаємо, ізраїльську співачку Еден Голан освистали у фіналі конкурсу. Також фінський співак Windows95man осоромився на Євробаченні.