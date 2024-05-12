Цікаві факти про переможця Євробачення-2024 співака Nemo

Євробачення-2024 — що відомо про переможця конкурсу Nemo
Переможцем Євробачення-2024 став представник Швейцарії співак Nemo. Артист з дитинства грає на музичних інструментах.
Новини.LIVE розкажуть вам цікаві факти про життя артиста.
Що відомо про співака Nemo
Повне ім'я артиста — Немо Метлер. Він народився 3 серпня 1999 року у швейцарському місті Біль. Ледь не з пелюшок Nemo грав на скрипці, фортепіано та барабанах.
Після переїзду до Берліну його творча кар'єра стрімко пішла в гору. Свій перший платиновий сингл і два мініальбоми артист записав у 18 років.
Треки музиканта стали впізнаваними у Німеччині та стрімко потрапляли у чати. У свої 24 роки Nemo створив 20 пісень. На Євробачення 2024 року він заспівав одну зі своїх найулюбленіших — The Code.
У 2023 році співак відкрито оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив називати його "вони".
Зазвичай термін "небінарність" використовують ті, хто відчуває свою гендерну ідентичність, яка не є повністю ані чоловічою, ані жіночою.
За словами артиста, метою композиції The Code є заявити всьому світу про свою небінарну ідентичність та представити світу ЛГБТ+ спільноту.
Співак має яскравий стиль – короткі кучері, прозорі окуляри та незвичні спідниці.
Під час репетицій та пре-паті Єробачення-2024 у Немо зародилися дружні стосунки із Alyona Alyona та Jerry Heil. Він заявив про те, що пісня дівчат "торкнулася його серця" і він створив на неї цікавий кавер.
Нагадаємо, ізраїльську співачку Еден Голан освистали у фіналі конкурсу. Також фінський співак Windows95man осоромився на Євробаченні.
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