Интересные факты о победителе Евровидения-2024 певца Nemo

Певец Nemo. Фото: пресс-служба конкурса

Победителем Евровидения-2024 стал представитель Швейцарии певец Nemo. Артист с детства играет на музыкальных инструментах.

Новини.LIVE расскажут вам интересные факты о жизни артиста.

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Что известно о певце Nemo

Полное имя артиста – Немо Метлер. Он родился 3 августа 1999 в швейцарском городе Биль. Едва ли не с пеленок Nemo играл на скрипке, фортепиано и барабанах.

После переезда в Берлин его творческая карьера стремительно пошла в гору. Свой первый платиновый сингл и два миниальбома артист записал в 18 лет.

Треки музыканта стали узнаваемыми в Германии и стремительно попадали в чаты. В свои 24 года Nemo создал 20 песен. На Евровидении 2024 года он спел одну из самых любимых — The Code.

В 2023 году певец открыто объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил называть его "они".

Обычно термин "небинарность" используют те, кто чувствует свою гендерную идентичность, которая не является полностью ни мужской, ни женской.

По словам артиста, целью композиции The Code является заявить всему миру про свою небинарную идентичность и представить миру ЛГБТ+ сообщество.

Певец имеет яркий стиль – короткие кудри, прозрачные очки и необычные юбки.

Во время репетиций и пре-пати Еровидения-2024 у Немо возникли дружеские отношения с Alyona Alyona и Jerry Heil. Он заявил о том, что песня девушек "прикоснулась к его сердцу" и он создал на нее интересный кавер.

Напомним, израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса. Также финский певец Windows95man оконфузился на Евровидении.