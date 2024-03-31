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Україна втратила місце в трійці фаворитів Євробачення

31 березня 2024 20:10
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Стас Кожушко
Редактор
Україна вже не в Топ-3 на Євробаченні-2024 — прогнози букмекерів
Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вперше за тривалий час Україна втратили місце в трійці лідерів у рейтингу букмекерів щодо переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Згідно з оновленими даними, реперка Alyona Alyona та співачка Jerry Heil посідають четверте місце. 

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Трек українок Teresa & Maria має 10% на перемогу в пісенному конкурсі, який пройде в травні у шведському місті Мальме. Аналогічний показник від букмекерів має і представник Нідерландів, виконавець Joost Klein. До речі, його кліп на пісню Europapa має понад 16 млн переглядів. 

Щодо трійки лідерів, то першу сходинку продовжує утримувати хорватський співак Baby Lasagna (справжнє ім’я Марко Пурішич). На друге місце перемістився швейцарець Nemo, поточна бронза в італійки Анджеліни Манго. Зазначимо, що Україна тривалий час була лідером в рейтингу від букмекерів, а потім була в ТОП-3.

Україна втратила місце в трійці фаворитів Євробачення - фото 1
Прогнози букмекерів на 31 березня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Напередодні в столиці Іспанії, Мадриді, пройшла пре-паті "Євробачення-2024". Майже всі учасники конкурсу познайомилися одне з одним та презентували єврофанам свої пісні. Промо артистів в самому розпалі, то ж прогноз букмекерів ще не раз зміниться. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Словенії на "Євробаченні-2024" потрапила у скандал через російський гурт "Тату". Також ми розповідали, що ведуча "Євробачення" засудила відомого блогера за фото з путіністом Сергієм Лазарєвим.

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