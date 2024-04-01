Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Евровидение-2024 — украинцы выбрали судейскую пятерку arrow

Евровидение-2024 — украинцы выбрали судейскую пятерку

1 апреля 2024 15:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Евровидение 2024 — известны члены жюри конкурса, как проголосовали украинцы
Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В мобильном приложении "Дія" завершилось голосование за состав членов жюри Украины на песенном конкурсе Евровидение-2024. Более 235 тысяч украинцев приняли участие в опросе для того, чтобы выбрать пятерку судей, которые будут оценивать выступления участников из других стран в финале.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Читайте также:

Завершился опрос за состав национального жюри Украины на Евровидении-2024

Сегодня, 1 апреля, завершился опрос в приложении "Дія", в котором украинцы выбирали состав национального жюри Украины на Евровидении-2024. За семь дней каждый мог отдать свой голос за одного из 10 представленных кандидатов.

По правилам песенного конкурса, результаты опроса нельзя обнародовать до гранд финала Евровидения-2024, который состоится 11 мая. Именно в этот день их опубликуют и в приложении "Дія".

Из 10 кандидатов выберут только пятеро. Возглавит состав жюри представитель с большим количеством голосов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Кандидатами, которых выбирали украинцы в жюри, были музыкальные журналисты, представители Украины на Евровидении, участники предварительных нацотборов, музыкальные продюсеры и постановщики шоу.

Песенный конкурс Евровидения-2024 состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд финал — 11 мая.

Представительницы Украины — певица Jerry Heil и рэп-исполнительница Alyona Alyona будут выступать в первой половине первого полуфинала под номером 5.

Напомним, ранее мы писали, что представительница Словении на Евровидении-2024 попала в скандал из-за российской группы "Тату". Также мы рассказывали, что ведущая Евровидения осудила известного блогера за фото с путинистом Сергеем Лазаревым.

Евровидение
Дия
голосование
украинские звезды
конкурс
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК