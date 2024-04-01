Евровидение 2024 — известны члены жюри конкурса, как проголосовали украинцы

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

В мобильном приложении "Дія" завершилось голосование за состав членов жюри Украины на песенном конкурсе Евровидение-2024. Более 235 тысяч украинцев приняли участие в опросе для того, чтобы выбрать пятерку судей, которые будут оценивать выступления участников из других стран в финале.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Завершился опрос за состав национального жюри Украины на Евровидении-2024

Сегодня, 1 апреля, завершился опрос в приложении "Дія", в котором украинцы выбирали состав национального жюри Украины на Евровидении-2024. За семь дней каждый мог отдать свой голос за одного из 10 представленных кандидатов.

По правилам песенного конкурса, результаты опроса нельзя обнародовать до гранд финала Евровидения-2024, который состоится 11 мая. Именно в этот день их опубликуют и в приложении "Дія".

Из 10 кандидатов выберут только пятеро. Возглавит состав жюри представитель с большим количеством голосов.

Кандидатами, которых выбирали украинцы в жюри, были музыкальные журналисты, представители Украины на Евровидении, участники предварительных нацотборов, музыкальные продюсеры и постановщики шоу.

Песенный конкурс Евровидения-2024 состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд финал — 11 мая.

Представительницы Украины — певица Jerry Heil и рэп-исполнительница Alyona Alyona будут выступать в первой половине первого полуфинала под номером 5.

Напомним, ранее мы писали, что представительница Словении на Евровидении-2024 попала в скандал из-за российской группы "Тату". Также мы рассказывали, что ведущая Евровидения осудила известного блогера за фото с путинистом Сергеем Лазаревым.