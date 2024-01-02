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Помешкання зірки "МастерШеф" зазнало пошкоджень від ракетної атаки росіян

2 січня 2024 16:24
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Помешкання зірки "МастерШеф" зазнало пошкоджень від ракетної атаки росіян
Зірка "МастерШеф" Тетяна Літвінова. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Вночі росіяни атакували столицю та область "Шахедами". Серед постраждалих виявилася суддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова.

Наслідки агресії Росії зірка продемонстровала у своєму Instagram.

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Будинок Літвінової зазнав пошкоджень

Зірка "МастерШеф" повідомила, що її приватний будинок постраждав через обстріли. Вона показала зруйнувані конструкції та перекинуті вазони.

 

Зірка "МастерШеф" Тетяна Літвінова показала наслідки ракетної атаки у своєму будинку. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/
Зірка "МастерШеф" Тетяна Літвінова показала наслідки ракетної атаки у своєму будинку. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/

 

Зірка "МастерШеф" Тетяна Літвінова подякувала підписникам за підримку. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/
Зірка "МастерШеф" Тетяна Літвінова подякувала підписникам за підримку. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/

"Сьогодні дісталося і моєму будинку. Не уявляю як там людям у багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто надає накази пускати ракети по будинкам. Називаючи нас терористами, вони коять жахливі речі", — коментує допис Літвінова.

Шанувальники шеф-кухарки поцікавилися, у якому стані кіт улюбленець Літвінової — Цилік. Вона відповіла, що любленець наляканий, але з ним все гаразд.

Нагадаємо, відомий співак емоційно звернувся до чиновників після масованого ракетного обстрілу.

Раніше Могилевська зізналась, що вона побачила під час масованого ракетного обстрілу.

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