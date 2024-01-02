Помешкання зірки "МастерШеф" зазнало пошкоджень від ракетної атаки росіян
Вночі росіяни атакували столицю та область "Шахедами". Серед постраждалих виявилася суддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова.
Наслідки агресії Росії зірка продемонстровала у своєму Instagram.
Будинок Літвінової зазнав пошкоджень
Зірка "МастерШеф" повідомила, що її приватний будинок постраждав через обстріли. Вона показала зруйнувані конструкції та перекинуті вазони.
"Сьогодні дісталося і моєму будинку. Не уявляю як там людям у багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто надає накази пускати ракети по будинкам. Називаючи нас терористами, вони коять жахливі речі", — коментує допис Літвінова.
Шанувальники шеф-кухарки поцікавилися, у якому стані кіт улюбленець Літвінової — Цилік. Вона відповіла, що любленець наляканий, але з ним все гаразд.
Нагадаємо, відомий співак емоційно звернувся до чиновників після масованого ракетного обстрілу.
Раніше Могилевська зізналась, що вона побачила під час масованого ракетного обстрілу.
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