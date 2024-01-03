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Илона Гвоздева рассказала правду, действительно ли ее дом пострадал во время обстрелов Киева

3 января 2024 08:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Илона Гвоздева рассказала правду, действительно ли ее дом пострадал во время обстрелов Киева
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В ночь на 2 января россияне обстреляли Киев и область "Шахедами". Многие звезды публиковали последствия атаки, среди тех, кто показал повреждения была хореограф Илона Гвоздева.

В своем Instagram Илона рассказала, действительно ли ее дом был разрушен.

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Гвоздева запостила серию кадров с повреждениями дома и показала, как ее сын сидит в укрытии. Поклонники были обеспокоены и убеждены, что неподвижность звезды получила разрушения. Но все оказалось несколько иначе.

 

Танцовщица Илона Гвоздева опровергла разрушение своего дома. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева опровергла разрушение своего дома. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева опровергла разрушение своего дома. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева опровергла разрушение своего дома. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева опровергла разрушение своего дома. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева опровергла разрушение своего дома. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева в своем доме. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева в своем доме. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Дом наш целый. Перед публикацией информации стоит узнать нюансы из первых источников, а не гадать и версии свои писать. Обломками была повреждена территория дома родителей моего мужа", — комментирует серию публикаций СМИ танцовщица.

Как доказательство того, что она находится в собственном доме, Гвоздева опубликовала сториз, как занимается фитнесом в комнате дома, а позади нее сидит ее муж.

Ранее жилье звезды проекта "МастерШеф" получило повреждения от ракетной атаки россиян.

Напомним, Андре Тан дал совет, как успокоиться после взрывов.

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