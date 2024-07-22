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Инсайдер рассказал, пойдет ли Брэд Питт на примирение с Джоли

22 июля 2024 08:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Развод Брэд Питта и Джоли — готов ли помириться звезда "Бойцовского клуба"
Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный голливудский актер Брэд Питт не собирается отказываться от иска против бывшей жены Анджелины Джоли. Источники утверждают, что у Джоли закончились веские аргументы и поэтому она пытается договориться о мировой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Анджелина Джоли обратилась к бывшему мужу Брэду Питту для того, чтобы попросить его отозвать судебные иски, чтобы дать возможность ее семье "исцелиться". Бывшие супруги делят французскую винодельню, которую они приобрели в 2008 году. Питт подал в суд на свою бывшую жену из-за продажи ее за 67 миллионов долларов без его согласия.

Источники DailyMail сообщают, что звезда "Бойцовского клуба" не намерен отказываться от иска. В сообщении инсайдеров говорится, что Джоли попросила мировое соглашение лишь после того, как поняла, что у нее не столь сильные аргументы, как она считала ранее.

Брэд Питт не согласится на мировую
Брэд Питт не откажется от иска против Анджелины Джоли. Фото: Reuters

"Анджелина просит его прекратить борьбу, будто она миротворец. Это не что иное, как попытка выставить себя жертвой. Это не ссора. Это бизнес-спор по поводу продажи имущества, которое в конечном итоге должно было достаться их детям. Это было их наследство, и она это знает. Она понимает, что у нее больше нет сильных аргументов, и она понимает, что ей придется раскошелиться на деньги по решению суда", — говорится в сообщении источника.

Напомним, мы писали, как новая любовь изменила Брэда Питта. А раньше мы писали о подробностях романа Брэда Питта с младшим дизайнером.

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