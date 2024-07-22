Развод Брэд Питта и Джоли — готов ли помириться звезда "Бойцовского клуба"

Инсайдер рассказал, пойдет ли Брэд Питт на примирение с Джоли
Известный голливудский актер Брэд Питт не собирается отказываться от иска против бывшей жены Анджелины Джоли. Источники утверждают, что у Джоли закончились веские аргументы и поэтому она пытается договориться о мировой.
Об этом пишет Daily Mail.
Брэд Питт не хочет мириться с Джоли
Анджелина Джоли обратилась к бывшему мужу Брэду Питту для того, чтобы попросить его отозвать судебные иски, чтобы дать возможность ее семье "исцелиться". Бывшие супруги делят французскую винодельню, которую они приобрели в 2008 году. Питт подал в суд на свою бывшую жену из-за продажи ее за 67 миллионов долларов без его согласия.
Источники DailyMail сообщают, что звезда "Бойцовского клуба" не намерен отказываться от иска. В сообщении инсайдеров говорится, что Джоли попросила мировое соглашение лишь после того, как поняла, что у нее не столь сильные аргументы, как она считала ранее.
"Анджелина просит его прекратить борьбу, будто она миротворец. Это не что иное, как попытка выставить себя жертвой. Это не ссора. Это бизнес-спор по поводу продажи имущества, которое в конечном итоге должно было достаться их детям. Это было их наследство, и она это знает. Она понимает, что у нее больше нет сильных аргументов, и она понимает, что ей придется раскошелиться на деньги по решению суда", — говорится в сообщении источника.
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