Инсайдеры поделились, чем на самом деле Аффлек был недоволен в браке с Лопесом.

Инсайдеры поделились, чем на самом деле Аффлек был недоволен в браке с Лопес
Финансовые разногласия, разные взгляды на воспитание детей и разный подход к разрешению конфликтов усугубили семейные проблемы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. О драме в браке звезд рассказал инсайдер.
Об этом пишет Daily Mail.
Бен Аффлек не выдержал прихотей Лопес
Пара "брала паузу", чтобы определить, "подходят ли отношения им обоим". Дженнифер "сосредоточена на работе", тогда как Аффлек "не согласен с роскошным образом жизни Дженнифер" и чувствует себя "утомленным" браком.
"Со временем Дженнифер и Бену стало все труднее общаться, и небольшие недоразумения переросли в серьезные споры", — говорит источник, добавив, что у них "принципиально разные подходы к конфликтам", объяснив, что Лопес предпочитает решать проблемы напрямую, а Аффлек держит все в себе и не торопится раскрываться.
Проблема оказалась и в разном финансовом состоянии. Так, капитал Дженнифер составляет 400 млн долларов, тогда как состояние Аффлека, по словам инсайдеров, — 160 млн долларов.
Несмотря на все разногласия, они продолжают бороться за свой брак и пытаются понять, чего они от него хотят.
"Некоторые считают, указывая на их глубокую связь, что впоследствии, приложив усилия, они смогут решить эту проблему. Другие думают, что их отношения исчерпали себя", — рассказал друг из окружения звездной пары.
Слухи о разводе Лопес и Аффлека начали обсуждать после того, как стало известно, что они живут отдельно: инсайдеры сообщили, что Бен Аффлек уехал из их дома в Лос-Анджелесе уже несколько недель назад. А раньше супруга артистки видели без обручального кольца.
Это уже вторая попытка пары сойтись. Они познакомились и начали встречаться еще в начале 2000-х годов. В 2003 году они объявили о помолвке, но вскоре взяли перерыв в отношениях, а затем и вовсе отменили свадьбу. За это время они создали другие семьи, у обоих появились дети. Однако во время пандемии звезды снова начали общаться и решили дать своим отношениям еще один шанс. Пара поженилась в 2022 году.
Напомним, Дженнифер Лопес показала, как выглядела два десятилетия назад. А ранее Дженнифер Лопес запретила спрашивать на пресс-конференции об Аффлеке.
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