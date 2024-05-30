Инсайдеры поделились, чем на самом деле Аффлек был недоволен в браке с Лопесом.

Актриса Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Финансовые разногласия, разные взгляды на воспитание детей и разный подход к разрешению конфликтов усугубили семейные проблемы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. О драме в браке звезд рассказал инсайдер.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара "брала паузу", чтобы определить, "подходят ли отношения им обоим". Дженнифер "сосредоточена на работе", тогда как Аффлек "не согласен с роскошным образом жизни Дженнифер" и чувствует себя "утомленным" браком.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Со временем Дженнифер и Бену стало все труднее общаться, и небольшие недоразумения переросли в серьезные споры", — говорит источник, добавив, что у них "принципиально разные подходы к конфликтам", объяснив, что Лопес предпочитает решать проблемы напрямую, а Аффлек держит все в себе и не торопится раскрываться.

Актриса Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Проблема оказалась и в разном финансовом состоянии. Так, капитал Дженнифер составляет 400 млн долларов, тогда как состояние Аффлека, по словам инсайдеров, — 160 млн долларов.

Несмотря на все разногласия, они продолжают бороться за свой брак и пытаются понять, чего они от него хотят.

"Некоторые считают, указывая на их глубокую связь, что впоследствии, приложив усилия, они смогут решить эту проблему. Другие думают, что их отношения исчерпали себя", — рассказал друг из окружения звездной пары.

Слухи о разводе Лопес и Аффлека начали обсуждать после того, как стало известно, что они живут отдельно: инсайдеры сообщили, что Бен Аффлек уехал из их дома в Лос-Анджелесе уже несколько недель назад. А раньше супруга артистки видели без обручального кольца.

Актриса Дженнифер Лопес с супругом Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Это уже вторая попытка пары сойтись. Они познакомились и начали встречаться еще в начале 2000-х годов. В 2003 году они объявили о помолвке, но вскоре взяли перерыв в отношениях, а затем и вовсе отменили свадьбу. За это время они создали другие семьи, у обоих появились дети. Однако во время пандемии звезды снова начали общаться и решили дать своим отношениям еще один шанс. Пара поженилась в 2022 году.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, как выглядела два десятилетия назад. А ранее Дженнифер Лопес запретила спрашивать на пресс-конференции об Аффлеке.