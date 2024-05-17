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Инсайдеры рассказали, как чувствует себя Кейт Миддлтон во время лечения онкологии

17 мая 2024 09:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Онкобольная Кейт Миддлтон стала себя лучше чувствовать — что известно о состоянии принцессы Уэльской
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая ведет борьбу с раком, сейчас чувствует себя значительно лучше. Химиотерапия, время с детьми и прогулки на свежем воздухе дают будущей королеве положительный результат в лечении.

Об этом пишет The news.

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Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

В интервью журналу OK! бывшая королевская корреспондентка BBC Дженни Бонд сообщила о состоянии здоровья принцессы Уэльской после последней поездки принца Уильяма в Корнуолл.

Она отметила, что Кейт Миддлтон благодаря лечению чувствует себя гораздо лучше. Ее выздоровлению также способствуют ежедневные прогулки на открытом воздухе.

"Кэтрин чувствует себя сильнее с каждым днем, и сейчас, когда светит солнце, она сможет наслаждаться прекрасной природой, которая всегда её восстанавливала", — отмечает журналист.

Напомним, принцесса Уэльская не появлялась на публике с начала этого года после перенесенной операции на брюшной полости. В марте 2024 года Кейт Миддлтон сообщила о своем смертельном диагнозе.

Напомним, принц Уильям сообщил, в каком состоянии его жена Кейт Миддлтон. Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали фанатов черно-белым фото.

Кейт Миддлтон
здоровье
болезнь
рак
природа
королевская семья
Великобритания
врачи

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