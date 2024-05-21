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Ірина Білик зізналась, навіщо звернулась до ворожки

21 травня 2024 06:36
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Стас Кожушко
Редактор
Навіщо Ірина Білик звернулась до ворожки
Співачка Ірина Білик. Фото: Instagram/bilyk_iryna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку повномасштабної війни в будинку співачки Ірини Білик місяць жили окупанти. Коли артистка повернулась додому, то побачила — всі її ювелірні та штучні прикраси були викрадені. Аби дізнатися деякі подробиці, співачка звернулась до ворожки. 

Про це вона розповіла в інтерв’ю музичному телеканалу M1.

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Навіщо Ірина Білик звернулась до ворожки

Співачка зазначила, що вона вірить в карти таро. За словами Білик, вона звернулась до жінки, яка на них ворожить. Артистка запитала в неї про долю своїх прикрас.

"І вона сказала, що той рашист їх не донесе додому, до своєї, не знаю, дівчини чи дружини. Вона сказала, що його в полі вб’ють і твої прикраси просто будуть розкидані", — зізналась Ірина Білик. 

За словами співачки, слова ворожки на картах таро її заспокоїли. Білик висловила впевненість, що окупанта вже не має в живих. Ще у квітні 2022 року, після деокупації частини Київської області, артистка заявила: її сім'я відчула невимовний біль від того, що російські солдати жили в будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Ірина Білик приховує ім'я свого коханого. Також ми розповідали, що Білик висловилась про недоліки в номері Alyona Alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024", яке пройшло у шведському Мальме.

Ірина Білик
коштовності
окупанти
українські зірки

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