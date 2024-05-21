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Ирина Билык призналась, зачем обратилась к гадалке

21 мая 2024 06:36
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Стас Кожушко
Редактор
Зачем Ирина Билык обратилась к гадалке
Певица Ирина Билык. Фото: Instagram/bilyk_iryna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале полномасштабной войны в доме певицы Ирины Билык месяц жили оккупанты. Когда артистка вернулась домой, увидела — все ее ювелирные и искусственные украшения были похищены. Чтобы узнать некоторые подробности, певица обратилась к гадалке.

Об этом она рассказала в интервью музыкальному телеканалу M1.

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Зачем Ирина Билык обратилась к гадалке

Певица отметила, что она верит в карты таро. По словам Билык, она обратилась к женщине, которая на них гадает. Артистка спросила у нее про судьбу своих украшений.

"И она сказала, что тот рашист их не донесет домой, до своей, не знаю, девушки или жены. Она сказала, что его в поле убьют и твои украшения просто будут разбросаны", — призналась Ирина Билык.

По словам певицы, слова гадалки на картах таро ее успокоили. Билык выразила уверенность, что оккупанта уже нет в живых. Еще в апреле 2022 года, после деоккупации части Киевской области, артистка заявила: ее семья испытала невыразимую боль от того, что российские солдаты жили в доме.

Напомним, ранее мы писали, почему Ирина Билык скрывает имя своего возлюбленного. Также мы рассказывали, что Билык высказалась о недостатках в номере Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024", прошедшем в шведском Мальме.

Ирина Билык
драгоценности
оккупанты
украинские звезды

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