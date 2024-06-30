Ирина Федишин собрала более 300 тысяч долларов для военных — детали

Украинская певица Ирина Федишин с мужем. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин активно поддерживает наших военных. Звезда собрала в своем музыкальном туре по Америке и Канаде более 300 тысяч долларов, на которые приобрела авто для ВСУ.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Ирина Федишин помогает военным

Певица беременной объездила более 25 городов Америки и Канады для того, чтобы собрать средства на помощь нашим военным. Звезда вместе с командой волонтеров доставила для наших защитников более 50 автомобилей. Исполнительница поделилась кадрами, на которых показала огромную колонну автомобилей разных марок цвета хаки.

"Купили для ВСУ. А ну, кто посчитает сколько? Ребята, верим в вас. Результат моего тура Америка — Канада. Спасибо всем моим поклонникам, которые были на концертах. Вместе не победимые", — написала она.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин попала в неприятную ситуацию в Канаде. Также мы рассказывали, что россиянин устроил провокацию на концерте Федишин в США.