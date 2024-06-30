Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ирина Федишин привезла из тура по Америке более 50 автомобилей для ВСУ arrow

Ирина Федишин привезла из тура по Америке более 50 автомобилей для ВСУ

30 июня 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ирина Федишин собрала более 300 тысяч долларов для военных — детали
Украинская певица Ирина Федишин с мужем. Фото: instagram.com/irynafedyshyn
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Ирина Федишин активно поддерживает наших военных. Звезда собрала в своем музыкальном туре по Америке и Канаде более 300 тысяч долларов, на которые приобрела авто для ВСУ.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Ирина Федишин помогает военным

Певица беременной объездила более 25 городов Америки и Канады для того, чтобы собрать средства на помощь нашим военным. Звезда вместе с командой волонтеров доставила для наших защитников более 50 автомобилей. Исполнительница поделилась кадрами, на которых показала огромную колонну автомобилей разных марок цвета хаки.

"Купили для ВСУ. А ну, кто посчитает сколько? Ребята, верим в вас. Результат моего тура Америка — Канада. Спасибо всем моим поклонникам, которые были на концертах. Вместе не победимые", — написала она.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин попала в неприятную ситуацию в Канаде. Также мы рассказывали, что россиянин устроил провокацию на концерте Федишин в США.

ВСУ
авто
благотворительность
украинские звезды
Ирина Федишин
помощь военным
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны