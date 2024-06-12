Как Потап разделил совместный бизнес с Ириной Горовой после развода

Продюсер Ирина Горовая на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Бывшая жена украинского рэпера и продюсера Потапа Ирина Горовая рассказала о разделении бизнеса с артистом. Продюсер и гендиректор Pomitni честно призналась, на какой ноте она перестала работать вместе со своим мужем.

Интервью с Ириной Горовой обнародовала на своем канале в YouTube Алина Доротюк.

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Ирина Горовая о разделении бизнеса с Потапом

Украинский продюсер рассказала, как она со своим бывшим поделила общий бизнес. Оказывается, между Потапом и Ириной Горовой не было никаких конфликтов, ведь они оставили то, о чем они договаривались еще в прошлом, а касательно нового, рэпер оставил это своей бывшей.

"Мы тогда правильно договаривались, что у нас есть какая-то часть моя, какая-то часть Алексея. Оно и было до войны так, и после войны так и продолжало быть. Мы не разрывали договоры. Что важно и что спасибо Алексею, что мы сели, зафиксировали, что у нас было на какой-то момент, оставили в управлении того, что мы тогда договаривались. А за новое он сказал: "Это твой путь, я желаю тебе успехов, это сложная ситуация"", — заявила Ирина Горовая.

Ирина Горовая и Алина Доротюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Продюсер также заявила, имеет ли Потап право петь песни своей группы "MOZGI" после закрытия проекта.

"Он — автор, я не могу забрать у него право, авторство, он может это использовать каким угодно образом. Если будет реклама или он захочет продать трек американцу, тогда это уже обращение к правообладателю, а правообладатель — это MOZGI. И тогда мы будем договариваться. Он может петь любые песни, которые он написал", — также добавила продюсер.

Совместный бизнес Потапа и Ирины Горовой

После 15 лет брака украинский рэпер Потап и продюсер Ирина Горовая остались партнерами по бизнесу. Они оба руководили продюсерским центром MOZGI Entertainment, а уже после начала вторжения Ирина Горовая провела полный ребрендинг, сменив название на Pomitni и став одной владелицей.

Ирина Горовая и Потап на фотосессии в 2019 году. Фото: JetSetter

Напомним, мы писали о том, что продюсер Ирина Горовая честно призналась, есть ли у нее кто-то после развода с Потапом.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая Потапа Ирина Горовая призналась, в каких отношениях рэпер с их сыном после развода.

Также мы сообщали о том, что продюсер Ирина Горовая обратилась к украинцам с важным призывом.