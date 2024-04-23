Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ірина Кудашова розповіла, як відновлює знищене після обстрілу житло arrow

Ірина Кудашова розповіла, як відновлює знищене після обстрілу житло

23 квітня 2024 18:14
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Акторка Ірина Кудашова пояснила, як відновлює знищене окупантами житло в Чернігові
Українська акторка Ірина Кудашова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська акторка Ірина Кудашова, яка прославилася завдяки головній ролі в серіалі "Школа", дала відверте інтерв’ю. У ньому 24-річна телезірка розповіла про те, як вона відновлює своє житло в Чернігові, яке постраждало через російський обстріл.

Про це Ірина Кудашова розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

Читайте також:

Як Ірина Кудашова відновлює зруйноване житло в Чернігові

Українська акторка зазначила, що зараз з її квартирою в Чернігові, яку знищили російські окупанти. Дівчина пояснила, в якому зараз стані її житло і чи намагаються вони відновити те, що так жорстоко знищили російські війська.

"Ми тільки в цьому році почали її власними коштами відновлювати, тобто, потихеньку робити ремонт. Звісно, там роботи дуже багато. Від квартири там навіть стіни, не можна сказати, що залишилися, бо там стіни вже з іншою квартирою наших сусідів перетворилися на одну стіну. Але потрошку намагаємося відновлювати", — наголосила Ірина Кудашова.

Ирина Кудашова во время интервью
Акторка Ірина Кудашова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також зірка серіалу "Школа" розповіла, чи подавала вона заявку на відновлення житла за державні кошти, і заявила, що хочеться якомога швидше повернутися до квартири. 

"Моя бабуся, моя мама, вони хочуть жити в Чернігові. Ми подавали заявки на всі програми, поки що відповіді не було, можливо пізніше. Не хочеться чекати декілька років, хочеться, все ж таки, якомога скоріше повертатися", — також додала українська акторка.

Що з квартирою Ірини Кудашової

Відомо, що в перші дні повномасштабної війни українська акторка Ірина Кудашова поїхала зі своєю сім’єю до Польщі. Вже за декілька днів російську окупанти запустили ракету і влучили в будинок зірки серіалу "Школа".

Нещодавно Ірина вперше побачила зруйнований будинок, заявивши про те, що в реальному житті дуже боляче бачити це.

Публікація Ірини Кудашової
Відео Ірини Кудашової зі зруйнованої квартири. Фото: скриншот з Instagram

Зокрема, вона показала, на що перетворився її будинок після влучення російської ракети.

Разрушенный дом Ирины Кудашовой в Чернигове
Зруйнований будинок Ірини Кудашової в Чернігові. Фото: Instagram Ірини Кудашової

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ірина Кудашова зробила несподіване зізнання про свого колишнього. 

Раніше ми розповідали про те, хто з акторів серіалу "Школа" залишився в Україні під час війни. 

Також ми повідомляли про те, що акторка серіалу "Школа" Ірина Кудашова зіграла головну роль у новому фільмі. 

шоу-бізнес
українські зірки
серіал "Школа"
Ірина Кудашова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри