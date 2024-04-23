Акторка Ірина Кудашова пояснила, як відновлює знищене окупантами житло в Чернігові

Ірина Кудашова розповіла, як відновлює знищене після обстрілу житло
Молода українська акторка Ірина Кудашова, яка прославилася завдяки головній ролі в серіалі "Школа", дала відверте інтерв’ю. У ньому 24-річна телезірка розповіла про те, як вона відновлює своє житло в Чернігові, яке постраждало через російський обстріл.
Про це Ірина Кудашова розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.
Як Ірина Кудашова відновлює зруйноване житло в Чернігові
Українська акторка зазначила, що зараз з її квартирою в Чернігові, яку знищили російські окупанти. Дівчина пояснила, в якому зараз стані її житло і чи намагаються вони відновити те, що так жорстоко знищили російські війська.
"Ми тільки в цьому році почали її власними коштами відновлювати, тобто, потихеньку робити ремонт. Звісно, там роботи дуже багато. Від квартири там навіть стіни, не можна сказати, що залишилися, бо там стіни вже з іншою квартирою наших сусідів перетворилися на одну стіну. Але потрошку намагаємося відновлювати", — наголосила Ірина Кудашова.
Також зірка серіалу "Школа" розповіла, чи подавала вона заявку на відновлення житла за державні кошти, і заявила, що хочеться якомога швидше повернутися до квартири.
"Моя бабуся, моя мама, вони хочуть жити в Чернігові. Ми подавали заявки на всі програми, поки що відповіді не було, можливо пізніше. Не хочеться чекати декілька років, хочеться, все ж таки, якомога скоріше повертатися", — також додала українська акторка.
Що з квартирою Ірини Кудашової
Відомо, що в перші дні повномасштабної війни українська акторка Ірина Кудашова поїхала зі своєю сім’єю до Польщі. Вже за декілька днів російську окупанти запустили ракету і влучили в будинок зірки серіалу "Школа".
Нещодавно Ірина вперше побачила зруйнований будинок, заявивши про те, що в реальному житті дуже боляче бачити це.
Зокрема, вона показала, на що перетворився її будинок після влучення російської ракети.
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