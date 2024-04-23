Актриса Ирина Кудашова объяснила, как восстанавливает уничтоженное оккупантами жилье в Чернигове

Украинская актриса Ирина Кудашова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Прославившаяся благодаря главной роли в сериале "Школа" молодая украинская актриса Ирина Кудашова дала откровенное интервью. В нем 24-летняя телезвезда рассказала о том, как она восстанавливает свое жилье в Чернигове, которое пострадало из-за российских обстрелов.

Об этом Ирина Кудашова рассказала в интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Украинская актриса отметила, что сейчас с ее квартирой в Чернигове, которую уничтожили российские оккупанты. Девушка объяснила, в каком сейчас состоянии ее жилье и пытаются ли они восстановить то, что так жестоко уничтожили российские войска.

"Мы только в этом году начали ее собственными средствами восстанавливать, то есть, потихоньку делать ремонт. Конечно, там работы очень много. От квартиры там даже стены, нельзя сказать, что остались, потому что там стены уже с другой квартирой наших соседей превратились в одну стену. Но понемногу пытаемся восстанавливать", — подчеркнула Ирина Кудашова.

Актриса Ирина Кудашова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также звезда сериала "Школа" рассказала, подавала ли она заявку на восстановление жилья за государственные средства, и заявила, что хочется поскорее вернуться в квартиру.

"Моя бабушка, моя мама, они хотят жить в Чернигове. Мы подавали заявки на все программы, пока ответа не было, возможно позже. Не хочется ждать несколько лет, хочется, все же, как можно скорее возвращаться", — также добавила украинская актриса.

Что с квартирой Ирины Кудашовой

Известно, что в первые дни полномасштабной войны украинская актриса Ирина Кудашова уехала со своей семьей в Польшу. Уже через несколько дней российские оккупанты запустили ракету и попали в дом звезды сериала "Школа".

Недавно Ирина впервые увидела разрушенный дом, заявив о том, что в реальной жизни очень больно видеть это.

Видео Ирины Кудашовой из разрушенной квартиры. Фото: скриншот из Instagram

В частности, она показала, во что превратился ее дом после попадания российской ракеты.

Разрушенный дом Ирины Кудашовой в Чернигове. Фото: Instagram Ирины Кудашовой

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирина Кудашова сделала неожиданное признание про своего бывшего.

Раньше мы рассказывали о том, кто из актеров сериала "Школа" остался в Украине во время войны.

Также мы сообщали о том, что актриса сериала "Школа" Ирина Кудашова сыграла главную роль в новом фильме.