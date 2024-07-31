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Іспанська королева вдягнула сукню у білизняному стилі на зустріч із легендою кіно

31 липня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Іспанська королева вдягнула сукню у білизняному стилі на зустріч із легендою кіно
Іспанська королева Летиція з актором Майклом Дугласом. Фото: instagram.com/vanityfairspain/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Королеву Іспанії Летицію можна було прийняти за голлівудську зірку, коли вона прибула на блакитну доріжку кінофестивалю в Пальма-де-Майорка. 52-річна іспанська королева приєдналася до голлівудської зірки Майкла Дугласа на церемонії закриття Atlantida Mallorca Film Fest 2024, щоб вшанувати цьогорічних номінантів і переможців.

Про це пише Daily Mail.

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Летиція на заході сяяла в облягаючій металевій сукні у білизняному стилі та босоніжках на ремінцях. Дуглас отримав нагороду з рук монаршої особи.

 

 

Актор відомий численними нагородами, оскільки протягом десятиліть грав головні ролі в таких хітах, як "Основний інстинкт", "Фатальний потяг" і "Чудо-хлопчики". Під час церемонії Летиція вручила Дугласу престижну нагороду "Майстри кіно". На заході Летиція виглядала у піднесеному настрої та насолоджувалася жвавими розмовами з легендарним актором.

Доповнила образ Летиція сережками, макіяжем та стильним аксесуаром.

Вихід іспанської королеви відбувся після останніх гучних заяв її колишнього зятя, який стверджує, що у нього був "роман" із королівською особою після її одруження з королем Феліпом.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилась на людях з оригінальним аксесуаром.

Іспанія королівська родина закордонні зірки Майкл Дуглас

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