Испанская королева одела платье в бельевом стиле на встречу с легендой кино

Испанская королева надела платье в бельевом стиле на встречу с легендой кино
Королеву Испании Летицию можно было принять за голливудскую звезду, когда она прибыла на голубую дорожку кинофестиваля в Пальма-де-Майорке. 52-летняя испанская королева присоединилась к голливудской звезде Майкла Дугласа на церемонии закрытия Atlantida Mallorca Film Fest 2024, чтобы наградить нынешних номинантов и победителей.
Об этом пишет Daily Mail.
Королева Летиция примерила стильный образ
Летиция на мероприятии сияла в платье в бельевом стиле и босоножках на ремешках. Дуглас получил награду из рук королевы.
Актер известен многочисленными наградами, поскольку в течение десятилетий играл главные роли в таких хитах, как "Основной инстинкт", "Роковое влечение" и "Чудо-мальчики". Во время церемонии Летиция вручила Дугласу престижную награду "Мастера кино". На мероприятии Летиция выглядела в приподнятом настроении и наслаждалась живыми разговорами с легендарным актером.
Дополнила образ Летиция серьгами, макияжем и стильным аксессуаром.
Выход испанской королевы произошел после последних громких заявлений ее бывшего зятя, утверждающего, что у него был "роман" с королевским лицом после ее свадьбы с короле Фелипом.
Напомним, Кейт Миддлтон появилась на людях с оригинальным аксессуаром.
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