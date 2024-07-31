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Испанская королева надела платье в бельевом стиле на встречу с легендой кино

31 июля 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Испанская королева одела платье в бельевом стиле на встречу с легендой кино
Испанская королева Летиция с актером Майклом Дугласом. Фото: instagram.com/vanityfairspain/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Королеву Испании Летицию можно было принять за голливудскую звезду, когда она прибыла на голубую дорожку кинофестиваля в Пальма-де-Майорке. 52-летняя испанская королева присоединилась к голливудской звезде Майкла Дугласа на церемонии закрытия Atlantida Mallorca Film Fest 2024, чтобы наградить нынешних номинантов и победителей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Летиция на мероприятии сияла в платье в бельевом стиле и босоножках на ремешках. Дуглас получил награду из рук королевы.

 

 

Актер известен многочисленными наградами, поскольку в течение десятилетий играл главные роли в таких хитах, как "Основной инстинкт", "Роковое влечение" и "Чудо-мальчики". Во время церемонии Летиция вручила Дугласу престижную награду "Мастера кино". На мероприятии Летиция выглядела в приподнятом настроении и наслаждалась живыми разговорами с легендарным актером.

Дополнила образ Летиция серьгами, макияжем и стильным аксессуаром.

Выход испанской королевы произошел после последних громких заявлений ее бывшего зятя, утверждающего, что у него был "роман" с королевским лицом после ее свадьбы с короле Фелипом.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на людях с оригинальным аксессуаром.

Испания королевская семья зарубежные звезды Майкл Дуглас

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