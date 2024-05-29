Монарх пригнічений — вийшло продовження скандальних мемуарів про зраду іспанської королеви

Королва Летиція з королем Іспанії Філіпе. Фото: instagram.com/royalsbylimitedpictures/

Іспанська королівська родина шокована заявами, що король Феліпе був "розчавлений і знищений" невірністю своєї дружини, королеви Летиції. Журналіст Хайме Пеньяфіель почав нову атаку своєю новою книгою "Мовчання Летиції", яка була опублікована в Іспанії.

Про це пише Daily Mail.

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У першій книзі "Летиція і я" бізнесмен Хайме дель Бурго дав інтерв'ю журналісту, де йшлося про те, що королева Летиція мала роман у шлюбі. Королівський дім Іспанії тоді відмовився коментувати ці заяви. У своїй останній роботі Джеймі стверджує, що Феліпе "знав, що Летиція зраджує йому в режимі реального часу", оскільки її охоронці зобов’язані повідомляти про її місцезнаходження.

Автор стверджує, що охоронці приєдналися до королеви Летиції під час її подорожі до Нью-Йорка в 2011 році зі своїм "коханцем" Хайме дель Бурго, з яким вона зустрічалася до зустрічі з Феліпе.

Королівський репортер, який працював на Hola! протягом 20 років — стверджує, що Феліпе "в пеклі" через нібито "зраду" дружини". В іншому місці книги Джеймі називає королеву Летицію "холодною, емоційно незрілою та пасивно агресивною" і стверджує, що її "ненавидить" родина короля Феліпе.

Хайме Пеньяфіель був звільнений іспанською газетою El Mundo після 20 років на початку цього року після публікації першої книги про королеву під назвою "Летиція та я". Після свого звільнення журналіст написав ще одну книгу під назвою "Мовчання Летиції", яка починається з розповіді про її ранній роман із королем Феліпе.

Далі він стверджує, що "пасивно агресивна" поведінка Летиції щодо короля Феліпе є причиною того, що її "свекруха королева Софія та невістки інфанта Крістіна та герцогиня Луго ненавидять її".

Хайме стверджує, що король Феліпе закохався у свою майбутню дружину, спостерігаючи, як вона веде новини. Деякі говорять, що їх познайомили на вечері, а інші стверджували, що вони вперше зустрілися, коли Феліпе відвідав місце розливу нафти на півночі Іспанії.

Коли вони почали зустрічатися, Хайме говорить, що Летиція "перевіряла" почуття Феліпе до неї, часто подорожуючи.

"Це була стратегія, тому що її відсутність була справжньою мукою для дуже закоханого Феліпе, який сприймав відстань як найгірше зі зла, зрозумівши іспанського поета Лопе де Вега, коли він сказав, що "відсутність коханої людини подібна до кінця життя", — пригадує в інтерв'ю колишній наречений Летиції.

Після цього Хайме каже, що Летиція була впевнена в силі "цілковитої любові" Феліпе до неї і повернулася до Іспанії "маніпулятивною".

У книзі Хайме стверджує, що Феліпе та Летиція живуть окремим життям і "просто зберігають видимість стосунків на публіці".

Іспанське видання El Nacional Cat опублікувало рецензію, в якій стверджувалося, що Хайме Пеньяфіель "сповнений рішучості покласти край кар’єрі королеви" і описало його як "одного з найбільших ворогів Летиції".

Колишній зять королеви Хайме дель Бурго говорить, що він збирався зробити пропозицію Летиції, яка на той час була ведучою новин, у ніч, коли вона сказала йому, що зустрічається високопоставленою ​​людиною в Іспанії.

Як повідомляється, Летиція сказала йому, що "зустріла когось, хто змусить її залишити свою професію", що, за словами Хайме, змусило його зробити висновок, що її таємничим партнером був Феліпе.

Хайме також говорить, що королева попросила побачити його ввечері перед весіллям в ресторані El Latigazo в Мадриді, де вона попросила його "ніколи не залишати" її.

"Коли ми зустрілися, вона взяла мене за руку і запитала, чому я ніколи не просив її вийти за мене заміж. Я не відповів і підбадьорював її, як міг. Останнє, що вона сказала мені перед тим, як ми попрощалися в тому ресторані, було прохання: "Ніколи не залишай мене", — говорить чоловік.

Хайме стверджує, що у нього все ще були романтичні стосунки з Летицією навіть після весілля в 2004 році. Він також стверджує, що зберіг "фотографії, відео та текстові повідомлення як докази".

У книзі Хайме сенсаційно стверджує, що Летиція прошепотіла, що кохає його, коли вони лежали в гамаку біля басейну в її будинку після народження принцеси Леонор.

Одна з найбільш яскравих заяв Хайме полягає в тому, що королева Летиція запропонувала йому народити спільну дитину за допомогою сурогатної матері в Лос-Анджелесі.

Приблизно в цей час Хайме стверджує, що він посварився з Летицією після того, як її фотографії, як вона цілується з Феліпе, з’явилися на обкладинках іспанських журналів.

Він розповів, що королева сказала йому: "Я повинна була це зробити, щоб захистити нас".

У книзі Хайме дель Бурго сказав журналістові, що у Феліпе та Летиції були "важкі стосунки".

Після того, як Летиція нібито припинила "стосунки" в серпні 2011 року, Хайме стверджує, що подруга сказала йому зв’язатися з її сестрою Тельмою. Наступного року пара заручилася лише через два місяці стосунків. Однак у 2014 році подружжя розлучилося після двох років шлюбу.

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