Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow История любви Элвиса Пресли и украинская судебная система в 1990-х: кинопремьеры недели arrow

История любви Элвиса Пресли и украинская судебная система в 1990-х: кинопремьеры недели

11 января 2024 22:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
История любви Элвиса Пресли и украинская судебная система в 1990-х: кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Присцилла". Фото: Glamour UK
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе в кинопрокат вышли шесть новых фильмов. Среди них, в частности, украинская криминальная драма "Ля Палисиада", получившая немало наград на кинофестивалях и боевик "Пчеловод" с Джейсоном Стейтемом.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

Читайте также:

Ля Палисиада

По сюжету события разворачиваются в 1996 году. Украина готовится к подписанию документа, по которому отказывается от смертной казни. Судебный психиатр Александр и его товарищ, следователь Ильгар, расследуют убийство своего коллеги-милиционера. Трех мужчин связывала совместная работа, давняя дружба и чувство к одной женщине. Теперь она — вдова погибшего.

Присцилла

Фильм основан на реальных событиях из жизни звездных супругов, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и я". Присциллу сыграла Кейли Спени, которая за эту роль получила награду Венецианского международного кинофестиваля. Там же, в Италии, и состоялась мировая премьера ленты.

Роль Элвиса Пресли досталась американскому актеру австралийского происхождения Джейкобу Элорди. Он известен, в частности, по сериалу "Эйфория".

Пчеловод

По сюжету, мистер Клей (Джейсон Стейтем) производил впечатление тихого человека, которого больше всего интересуют пчелы. От призрачной слабости не осталось и следа, когда слаженная группа мошенников обманула близкого ему человека. Клей начинает борьбу с аферистами, рассчитывая только на свои силы.

На самом деле он имеет большой опыт не только в пчеловодстве. Когда Клей был членом засекреченной организации. Силы в противостоянии между ним и разветвленной сетью преступников действительно не равны. Все более очевидным становится преимущество на стороне Клея.

Школа магических животных: Тайна школьного двора

По сюжету школа Винтерштайн уже 250 лет учит детей обращению с магическими животными. Однако не каждому ребенку удается сразу получить животное. Иди в этом повезло — у нее лисичка. К юбилею учебного заведения необходимо подготовить представление. Это будет мюзикл о появлении школы.

Ответственная за весь спектакль Ида. Изрядно придется потрудиться, потому что главную роль в спектакле хочет исполнить одна из самых капризных девочек, а Анна Лена, голос которой самый лучший, очень стесняется.

Вызывающая обезьяна. Большой побег

Панаклок (настоящее имя Дэмиен Колканап) с юности на сцене. Сначала показывал фокусы, впоследствии овладел чревовещанием и начал выступать с куклой-обезьяной. Она неполиткорректна и эгоистична. В 2016 году вышел документальный фильм о марионеточнике и его безумном успехе во Франции. Данный проект — художественный, он рассказывает историю первой встречи героев.

Пара на праздник

Тиффани Уильямс решает на новогодние праздники, что пора наконец навести порядок в своей жизни. Сколько себя помнит она влюблена в старого друга ее семьи Бретта. Тиффани решила, что признается ему в своих чувствах. Хорошо, что не успела этого сделать, потому что выясняется, что на праздники Бретт приезжает вместе со своей девушкой.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Уэнздей" сыграла безумную любовницу учителя в новом фильме.

кино
Голливуд
кинотеатры
актеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме