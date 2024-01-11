История любви Элвиса Пресли и украинская судебная система в 1990-х: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Присцилла". Фото: Glamour UK

На этой неделе в кинопрокат вышли шесть новых фильмов. Среди них, в частности, украинская криминальная драма "Ля Палисиада", получившая немало наград на кинофестивалях и боевик "Пчеловод" с Джейсоном Стейтемом.

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Ля Палисиада

По сюжету события разворачиваются в 1996 году. Украина готовится к подписанию документа, по которому отказывается от смертной казни. Судебный психиатр Александр и его товарищ, следователь Ильгар, расследуют убийство своего коллеги-милиционера. Трех мужчин связывала совместная работа, давняя дружба и чувство к одной женщине. Теперь она — вдова погибшего.

Присцилла

Фильм основан на реальных событиях из жизни звездных супругов, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и я". Присциллу сыграла Кейли Спени, которая за эту роль получила награду Венецианского международного кинофестиваля. Там же, в Италии, и состоялась мировая премьера ленты.

Роль Элвиса Пресли досталась американскому актеру австралийского происхождения Джейкобу Элорди. Он известен, в частности, по сериалу "Эйфория".

Пчеловод

По сюжету, мистер Клей (Джейсон Стейтем) производил впечатление тихого человека, которого больше всего интересуют пчелы. От призрачной слабости не осталось и следа, когда слаженная группа мошенников обманула близкого ему человека. Клей начинает борьбу с аферистами, рассчитывая только на свои силы.

На самом деле он имеет большой опыт не только в пчеловодстве. Когда Клей был членом засекреченной организации. Силы в противостоянии между ним и разветвленной сетью преступников действительно не равны. Все более очевидным становится преимущество на стороне Клея.

Школа магических животных: Тайна школьного двора

По сюжету школа Винтерштайн уже 250 лет учит детей обращению с магическими животными. Однако не каждому ребенку удается сразу получить животное. Иди в этом повезло — у нее лисичка. К юбилею учебного заведения необходимо подготовить представление. Это будет мюзикл о появлении школы.

Ответственная за весь спектакль Ида. Изрядно придется потрудиться, потому что главную роль в спектакле хочет исполнить одна из самых капризных девочек, а Анна Лена, голос которой самый лучший, очень стесняется.

Вызывающая обезьяна. Большой побег

Панаклок (настоящее имя Дэмиен Колканап) с юности на сцене. Сначала показывал фокусы, впоследствии овладел чревовещанием и начал выступать с куклой-обезьяной. Она неполиткорректна и эгоистична. В 2016 году вышел документальный фильм о марионеточнике и его безумном успехе во Франции. Данный проект — художественный, он рассказывает историю первой встречи героев.

Пара на праздник

Тиффани Уильямс решает на новогодние праздники, что пора наконец навести порядок в своей жизни. Сколько себя помнит она влюблена в старого друга ее семьи Бретта. Тиффани решила, что признается ему в своих чувствах. Хорошо, что не успела этого сделать, потому что выясняется, что на праздники Бретт приезжает вместе со своей девушкой.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Уэнздей" сыграла безумную любовницу учителя в новом фильме.