Надія Мейхер та Dzidzio зіграли у "Дон Жуан із Жашкова": кінопрем'єри тижня

Постер фільму "Дон Жуан із Жашкова". Фото: Adastra Cinema

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, комедійна спортивна драма "Наступний гол — переможний" з Майкл Фассбендером в головній ролі та українська комедія "Дон Жуан із Жашкова"

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Головні ролі в комедії зіграли В’ячеслав Бабенков, Надія Мейхер (ексучасниця гурту "ВІА Гра"), Михайло Хома (DZIDZIO) та Антоніна Хижняк. Ще 2020 року проєкт став одним з переможців конкурсного відбору Держкіно та отримав фінансування у розмірі 24,9 млн грн. Знімали фільм на Київщині та у Карпатах.

За сюжетом столичний фотограф Женя не може розібратися у проблемах. Він розривається між колишньою та теперішньою дружинами. До того ж ніяк не вдається знайти роботу. Так він опинився у Карпатах в хатинці мольфара.

Наступний гол — переможний

Комедійна спортивна драма з Майклом Фассбендером є рімейком однойменного документального фільму 2014 року. Матчі минулих років продемонстрували, що однією з найгірших національних збірних світу можна вважати команду з Американського Самоа. Якось вони програли австралійцям із розгромним рахунком 31:0. Тепер вся надія на нового тренера.

Містер Блейк до ваших послуг

За сюжетом, ексцентричний і багатий Ендрю Блейк тужить за дружиною, яка нещодавно померла. Охоплений спогадами, він вирушає з рідного Лондона до Франції, у замок Бовільє, де колись вперше побачив свою кохану. Та замість розкішних апартаментів він оселяється у маленькій кімнатці для прислуги.

Для виконання провідних ролей запросили всесвітньовідомих акторів. У дворазового номінанта на премію "Оскар" Джона Малковіча за плечима участь у майже 250 проєктах. Володарка нагороди Берлінського кінофестивалю Фанні Ардан знялася у майже 150 фільмах.

Нічний заплив

Колишній професійний бейсболіст Рей разом з дружиною та дітьми переїжджає до нового будинку. Закинутий басейн на задньому дворі міг би стати хорошою допомогою у реабілітації чоловіка. До того ж дітям було б цікаво проводити час у воді. Разом з тим родина прибирає та готує басейн до запуску.

Тоді ніхто ще не знав, які таємниці приховує в собі цей будинок. Занурення у води басейну запускає ланцюжок подій, фінал яких відомий заздалегідь.

Метелик Патрік: на крилах мрії

Метелик Патрік мріє про подорож, хоча мама відмовляє його від далеких перельотів. Поряд із вірними друзями такі труднощі подолати значно легше. Разом із гусінню Марті та метеликом Дженніфер, яка боїться висоти, Патрік вирушає у дорогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, ведучим премії BAFTA став зірка серіалу "Доктор Хто". Також ми писали, що актор Ален Делон вирішив подати заяву до суду на власного сина.